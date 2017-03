IS tung ảnh 'lão chiến binh' người Trung Quốc

Tay súng Muhammed Amin, 81 tuổi của IS. Nguồn: Daily Mail

Theo Daily Mail, tay súng “lão thành” này là Muhammed Amin, từng là thành viên của dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở vùng tự trị Tân Cương, Trung Quốc.



IS khẳng định ông Amin cùng gia đình đã rời khỏi quê nhà sau khi xem đoạn băng con trai ông, một chiến binh thánh chiến, bị giết ở Syria.

Trong các bức ảnh mới công bố này, có thể thấy tay súng lớn tuổi này đang cầm một khẩu súng và tạo dáng bên cạnh một người đàn ông không rõ danh tính.

Năm ngoái, ông này từng xuất hiện trong một video tuyên truyền của nhóm khủng bố. Trong đoạn clip, ông lão thánh chiến cầm một cây AK-47 và nói: “Tôi đã chịu nhiều áp bức ở Tân Cương trong tay Trung Quốc suốt 60 năm. Vì vậy, tôi gia nhập IS và được huấn luyện bất chấp tuổi tác”.

Các nhà chức trách Trung Quốc từng bày tỏ quan ngại khi hàng loạt người theo đạo Hồi ở Tân Cương tìm đường đến Syria, Iraq để gia nhập IS, sau đó quay về nước âm mưu tấn công chính phủ.



Việc IS tung ra hình ảnh về tay súng 81 tuổi này diễn ra trong bối cảnh quân khủng bố khai mở một loạt các cuộc phản công trước các cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Iraq vào TP Fallujah. Theo thông tin ngày 1-6, hơn 75 tên thánh chiến đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ này.



Tay súng "lão thành" IS xuất hiện trong một video của nhóm khủng bố. Nguồn: Daily Mail

Bên trong TP Fallujah, những tên khủng bố bắt đầu rơi vào tình trạng hoảng loạn. Việc công bố những bức hình về ông Amin có thể được xem là nỗ lực vực dậy tinh thần nội bộ IS.

Theo Reuters, hiện nay IS đang đối mặt các cuộc tấn công lớn trên cả hai mặt trận tại Iraq và Syria. Ở Syria, lực lượng Ả Rập và người Kurd do Mỹ hậu thuẫn chiếm giữ một số ngôi làng gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyến đường tiếp vận cuối cùng của IS với thế giới bên ngoài bị cắt đứt.

Tại Iraq, Thủ tướng Haider Abadi ra lệnh cho quân đội chầm chậm tiến về TP Falluja nhằm hạn chế thiệt hại về phía dân thường. Cách đây 2 ngày, lực lượng chính phủ tấn công vào các khu vực nông thôn ở ngoại ô thành phố. “Các đơn vị của chúng tôi đang ở vùng ngoại ô của Fallujah. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay” – nhà lãnh đạo Iraq tuyên bố.