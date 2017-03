IS tung video dọa khủng bố Mỹ như vụ 11-9

Theo Daily Mail hôm 14-9, trong một đoạn video dài 10 phút IS tuyên bố “chúng tôi đang trở lại nước Mỹ”. Đoạn video cảnh báo về sự tàn bạo của những đợt tấn công sắp tới với “hàng loạt xe hơi chở đầy thuốc nổ cùng những chiến binh liều chết”.



Đoạn video được công bố tại thời điểm Mỹ kỷ niệm 14 năm tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố 11-9 khiến gần 3.000 người thiệt mạng sau khi hai máy bay lao vào Trung tâm thương mại thế giới ở New York.

IS cũng trích lại tuyên bố của trùm khủng bố Osama bin Laden rằng nước Mỹ là kẻ thù của người Hồi giáo nhằm kích động những phần tử cực đoan.

Đoạn video cũng đăng khoảnh khắc các chiến binh IS đang chiến đấu cùng với một bài hát với lời ca “Các chiến binh của thánh Allah đã sẵn sàng”. Sau đó xuất hiện lời cảnh báo: “Chúng tôi sẽ lặp lại vụ khủng bố 11-9 và chúng tôi sẽ gửi xe hơi chở đầy chất nổ và các chiến binh liều chết”.



Trong video mới, IS giới thiệu đội quân công nghệ (Ảnh: Daily Mail)

Trong video, IS cũng giới thiệu về Đội quân công nghệ IS. IS đăng video chỉ một ngày sau lời kêu gọi tấn công của Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Al-Zawahiri xúi giục những chiến binh Hồi giáo đang ẩn mình ở các nước phương Tây và Mỹ hãy gây ra hàng loạt vụ tấn công ở quốc gia sở tại, đồng thời thúc giục các nhóm thánh chiến trên toàn thế giới hãy thành lập liên minh.