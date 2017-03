IS tung video hành quyết chặt đầu 'gián điệp Nga'

Phần tử IS nói tiếng Nga xuất hiện trong đoạn video, tuyên bố sẽ sớm tấn công nước Nga và ông Vladimir Putin. Ảnh: MirrorT

Theo SITE - nhóm giám sát các hoạt động mạng của khủng bố, phía IS khẳng định gián điệp người Nga này đã hoạt động tại Syria và Iraq kể từ năm 2014. Trong đoạn video, người đàn ông này bận bộ đồ phạm nhân màu cam. Ông đã đọc chi tiết quá trình mình được các cơ quan tình báo Nga tuyển dụng ra sao.

Trong một phần khác của đoạn video, một phần tử IS nói tiếng Nga đã lên tiếng đe dọa IS sẽ sớm tấn công nước Nga và tổng thống Nga Vladimir Putin. Tên này sau đó hành quyết người tù binh của IS bằng cách chặt đầu.



Người đàn ông được IS khẳng định là gián điệp của Nga hoạt động tại Syria và Iraq trong suốt thời gian qua. Ảnh: Mirror

Theo Reuters, nếu đoạn video này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên tổ chức khủng bố IS xác nhận nắm trong tay một tù binh người Nga. Chính quyền Moscow từ trước đến nay chưa từng tuyên bố họ có công dân bị IS bắt giữ. Hiện các hãng thông tấn quốc tế vẫn chưa thể xác thực đoạn video này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã từ chối bình luận về vấn đề này. Theo nhóm SITE, đoạn video có nguồn gốc từ TP Raqqa, phía bắc Syria. Đây là thành trì chính của IS bị các quốc gia không kích dữ dội trong thời gian qua, trong đó có Nga.