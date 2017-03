IS tuyên bố bắt sống phi công sau khi bắn rơi máy bay ở Syria

Amaq cho biết tên của phi công là Azzam Eid, tới từ tỉnh Hama. Hãng tin này nói các tay súng của IS đã bắn hạ máy bay của người này và phát hiện Azzam còn sống sau khi ông nhảy dù xuống hiện trường vụ rơi máy bay.

Theo Independent, trước đó, Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay máy bay bị rơi ở phía tây nam sân bay Damascus sau khi bay qua khu vực do IS kiểm soát.



Một chiến đấu cơ của Syria. Ảnh: Getty Images

Một đoạn video được tải lên mạng cho thấy các bộ phận của máy bay đã cháy đen trong khi một số mảnh vỡ vẫn đang cháy, nằm trên một khu vực sa mạc rộng lớn. Vài tay súng IS đứng quanh hiện trường, chỉ tay vào hình quốc kỳ của Syria được nhìn thấy rõ ở một trong các cánh của máy bay, theo AFP.



Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức SANA của Syria không đưa tin về vụ việc.

Các chiến binh IS đã bắn hạ vài máy bay chiến đấu của chính phủ Syria trong những tuần gần đây, trong đó có một vụ gần Damascus và một vụ việc khác tại tỉnh Sweida, phía nam đất nước. Tuy nhiên, các phi công đã tiếp đất tại các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát trong cả hai vụ việc này.

Hồi tháng 12-2014, IS đã bắn rơi một chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria và bắt sống phi công người Jordan. IS sau đó đã thiêu sống phi công và đăng tải video về vụ việc lên mạng.

Cuộc xung đột tại Syria nổ ra tháng 3-2011 với các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tràn lan, bùng phát thành một cuộc nội chiến phức tạp, đa mặt trận kể từ đó.

Trên khắp đất nước Syria, các tay súng IS đang chiến đấu chống lại chính phủ, lực lượng nổi dậy không phải phiến quân và các nhóm người Kurd.