IS tuyên truyền ghê rợn: Trẻ sơ sinh ngủ ngon bên súng đạn

IS tung hình ảnh tuyên truyền ghê rợn (Nguồn: Twitter)

Bức ảnh, có cảnh đứa trẻ nằm bên một khẩu súng ngắn và một quả lựu đạn, được Abu Ward Al-Raqqawi - một nhà hoạt động chống IS ở Syria, chia sẻ. Anh nói rằng bức ảnh do một thành viên IS chụp.

Trong dòng chú thích đề dưới bức ảnh, Al-Raqqawi cảnh báo rằng hình ảnh cho thấy IS đang nỗ lực tuyển mộ các thành viên ngày càng trẻ vào lực lượng này.

Năm ngoái, IS đã sử dụng công cụ truyền thông của mình để tuyên truyền các đoạn video, hình ảnh về "Trường dạy thánh chiến", nơi những đứa trẻ mới 10 tuổi được dạy cách dùng súng AK và làm quen với sự kinh khủng của chiến tranh.

Một chuyên gia chống khủng bố ở Đại học Quốc gia Australia nói với tờ Daily Mail Australia rằng ông tin bức ảnh thực sự là sản phẩm tuyên truyền của IS.

"Thông qua việc khoe ra giấy khai sinh và thực tế IS đang tiến hành nhồi sọ trẻ em, tôi nghĩ rằng nhóm muốn phát thông điệp rằng chúng sẽ còn hiện diện trong một thời gian dài," ông nói.

Bức ảnh trên được khoe ra trong bối cảnh cuộc chiến phức tạp nhằm giành lấy vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng tiếp tục diễn ra. Trong dịp cuối tuần, các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo đã nhằm vào nhiều mục tiêu của IS ở Syria, gần các vùng Al Hasakah, Dayr Az Zawr và Kobani.

Liên quân quốc tế còn tiến hành 17 vụ không kích nhằm vào IS ở Iraq, tại các khu vực gần Fallujah, Al Hawayjah, Bayji, Mosul và Ramadi.

Tuần trước, một chỉ huy cao cấp của quân đội Iraq nói rằng lực lượng của ông đã giết hàng trăm chiến binh IS và chiếm lại các vùng lãnh thổ ở tỉnh Anbar, nơi IS đã mở chiến dịch phản công trong mấy tuần gần đây.

Thiếu tướng Abdul Amir al Shammari nói với trang tin Sky News rằng lực lượng của ông đã giết "hơn 250 tên khủng bố" trong mấy ngày gần đây mà không cần sự giúp đỡ từ các cuộc không kích./.