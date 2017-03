IS và nguy cơ thánh chiến của thế giới - bài cuối: Ác mộng 'cặp đôi' IS – Al Qaeda

Sự lớn mạnh của các tổ chức Hồi Giáo Cực Đoan



Với hầu bao khoảng 2 tỷ USD và hàng ngàn phương tiện, khí tài chiến tranh thu được tại Iraq cũng như Syria, sức mạnh của IS là không thể bàn cãi.

Ngoài ra, người ủng hộ Nhà Nước Hồi Giáo (IS) còn đến từ khá nhiều nước phương Tây. Việc đoàn biểu tình của người Kurd ở Đức bị các phần tử “thân” IS tấn công bằng dao găm cho thấy điều này.



Chiến binh của mặt trận Al-Nusra (Ảnh: AFP)

Tổ chức này cũng không giấu diếm các kế hoạch táo bạo như ám sát Đức Giáo Hoàng, hay thậm chí tấn công cả các siêu cường như Nga và Trung Quốc.

Nhưng giờ đây, khu vực Trung Đông không chỉ có Nhà Nước Hồi Giáo mà còn rất nhiều tổ chức khác đang nổi lên.

Các chiến binh của IS ở Syria vẫn hay đụng độ và tranh chấp lãnh thổ với mặt trận Al-Nusra, chi nhánh chính của Al-Qaeda ở Syria. Nhóm này cùng với IS, quân đội chính phủ Bashar Al-Assad và lực lượng Quân Đội Syria Tự Do (FSA) đang chia năm xẻ bảy Syria.



Lực lượng Boko Haram (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh Al-Nusra thì Khorasan, một chi nhánh mới nổi của Al-Qaeda thậm chí còn nổi tiếng hơn khi đang thực hiện những âm mưu tấn công khủng bố trên lãnh thổ nước Mỹ. Tổ chức này đã bị lầu năm góc liệt vào nhóm những tổ chức khủng bố đặc biệt nguy hiểm và ưu tiên tiêu diệt.

Ở Châu Phi thì Al-Shabaab (Somalia) và Boko Haram (Nigeria) cũng đang nổi lên như là những tổ chức khủng bố Hồi Giáo tàn bạo khét tiếng với các hoạt động ám sát, đánh bom nhà thờ, trường học. Mới đây, không quân Mỹ đã tiến hành các chiến dịch không kích Al-Shabaab và tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm này nhưng không có dấu hiệu gì là nó sẽ yếu đi.

Về phần Al-Qaeda, mặc dù đã suy yếu vài năm qua và phần nào bị lu mờ bởi dự trỗi dậy của IS nhưng các chi nhánh và tổ chức Hồi Giáo cực đoan đồng minh của nhóm này lại phát triển ngày càng mạnh và trải rộng trên phạm vi toàn cầu.

Ngoài Khorasan và Al-Nusra ở Trung Đông. Al-Qaeda đang mở các chi nhánh ở Ấn Độ, và Châu Đại Dương. Tổ chức này cũng được cho là có liên hệ với hàng loạt các nhóm Hồi Giáo cực đoan hùng mạnh khác như Taliban ở Afghanistan, phiến quân Hồi Giáo ở Chechnya, Al-Shabaab (Somalia) và Boko Haram (Nigeria) ở châu Phi, Jemaah Islamiyah ở Indonesia.

Liên minh IS – Al Qaeda, ác mộng của phương Tây

Ngày 16-9 vừa qua, hai chi nhánh của Al-Qaeda ở Bán đảo Ả-rập (AQAP) và Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) đã đưa ra lời kêu gọi các nhóm thánh chiến gác bất đồng sang một bên và cùng nhau đoàn kết chống lại liên minh do Mỹ dẫn đầu đang không kích Syria.

Cần biết rằng Nhà Nước Hồi Giáo (IS) trước kia từng là một nhánh của Al-Qaeda trước khi tách khỏi tổ chức này hồi đầu năm 2014 hay nói đúng hơn là do Al-Qaeda tự cắt đứt mọi mối liên hệ với IS vì tính hung tàn khát máu của nó.

Nhưng giờ đây, khi IS đang nổi lên như là một thế lực đáng gờm có sức hút mạnh mẽ với hàng triệu tín đồ Hồi Giáo trên toàn thế giới thì Al-Qaeda khó có thể chối từ đứa con của mình nữa.

Sức hút của Nhà Nước Hồi Giáo là không thể chối cãi. Minh chứng rõ ràng nhất là việc EU vừa qua cho biết có khoảng 3000 người Châu Âu đang chiến đấu cho IS. Bên cạnh đó còn là thu hút các nguồn tài trợ từ những nhà tài phiệt ở Arab Saudi và UAE. Có thể nói, sau Bin Laden năm 2001 thì chưa có một hiện tượng Hồi Giáo Cực Đoàn nào nổi bật như vậy.



Tổ chức khủng bố Khorasan có liên hệ với Al-Qaeda (Ảnh: AFP)

Với tầm ảnh hưởng rộng lớn có thể kết nối các tổ chức trên toàn cầu của “anh cả” Al-Qaeda cùng sức mạnh vượt trội của “anh hai” IS thì viễn cảnh hai tổ chức hùng mạnh này bắt tay nhau tạo nên một mặt trận Hồi Giáo Cực Đoan liên kết sẽ trở thành kịch bản ác mộng đối với phương Tây. Khi đó, một cuộc “thánh chiến” giữa phương Tây và lực lượng liên minh Hồi Giáo này là điều không thể tránh khỏi.

Giờ đây, cụm từ “liên minh ma quỷ” mà người Mỹ vẫn hay dùng để cáo buộc các quốc gia khác không theo mình có lẽ đã lui vào dĩ vãng. Đây mới chính là “liên minh ma quỷ” thật sự mà Washington cùng đồng minh phải đối mặt. Sức mạnh của nó thậm chí còn phải khiến cho chính các quốc gia Ả Rập run sợ.