IS 'vượt không kích' của phương tây, áp sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Đợt không kích do Mỹ dẫn đầu ở Bắc Syria đã không ngăn cản được sự bành trướng của IS đến thành phố trọng điểm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, dấy lên lo ngại về sự thất bại trong chiến lược của phương Tây nhằm chống phong trào thánh chiến. Hơn hai tuần sau đợt không kích tại Iraq và Syria nhằm chế ngự quân IS ngay trên vùng đất chúng chiếm giữ, quân đội người Kurd cho biết chiến dịch đánh bom hầu như không phát huy tác dụng. Các đơn vị chiến đấu của IS đã len lỏi 2 km vào khu trung tâm Kobani, và đánh nhau với quân đội người Kurd ngay bên trong thành phố. Các phần tử Hồi giáo đã trắng trợn thảm sát con tin người Anh Alan Henning trong tuần qua, số lượng áp đảo của chúng khó có thể bị trấn áp bởi các cuộc không kích của Hoa Kỳ. “Chỉ dùng không kích thì không đủ để đánh bại IS ở Kobani”, ông Idris Nasssan, người phát ngôn cấp cao của quân đội người Kurd khẩn thiết kêu gọi bảo vệ các địa điểm chiến lược khỏi sự tiến công của IS. “Chúng đang bao vây thành phố từ ba phía, máy bay chiến đấu không thể công kích tất cả các phần tử IS trên mặt đất.”



Khói bốc lên từ những trận chiến ngay tại trung tâm thành phố Kobani, bắc Syria (ảnh (AFP)

Xe thiết giáp của quân đội người Kurd bên ngoài thành phố Kobani (Reuters)

Ông cho rằng IS đã điều chỉnh sách lược đối phó với không kích. “Mỗi khi máy bay đến, chúng sẽ rời căn cứ, phân tán và lẩn trốn. Điều chúng ta cần là bộ binh. Chúng ta cần vũ khí hạng nặng và đạn dược để chống trả và đánh bại chúng.”

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria ở Anh đưa tin máy bay chiến đấu đã tiến hành những cuộc tấn công liên tiếp vào buổi tối xung quanh Kobani. Lầu Năm Góc mỗi ngày đều tường thuật diễn biến đợt không kích tại Iraq và Syria kể từ khi khai chiến cách đây hai tháng.

Kobani nằm ở tây bắc thành phố Raqqua, “thủ phủ” của IS. Theo Nhà Trắng, hai cuộc tấn công gần đây vào tây bắc Raqqa tiêu diệt một lượng lớn căn cứ IS và phá hủy sáu căn cứ chiến đấu.

Việc chiến dịch oanh tạc không hiệu quả bằng chiến tranh trên bộ sẽ làm lung lay ý chí của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Phe “diều hâu” ở Washington tiếp tục đòi leo thang chiến tranh ở Syria và Iraq bằng cách triển khai bộ binh. Tuy nhiên đến nay ông Barack Obama vẫn liên tiếp phủ quyết ý định này.

“Chiến lược không kích không thể tận diệt IS”, thượng nghị sĩ Lindsey Graham ở South Carolina phát biểu trên CNN.” Chúng ta không thể tiêu diệt IS nếu thiếu bộ binh”. Ông cho rằng việc huấn luyện binh sĩ thiếu kinh nghiệm của lực lượng quân đội tự do Syria ở Ả Rập Saudi là “không mang ý nghĩa quân sự” và “chỉ tạo điều kiện cho IS tàn sát thêm quân lính”.

Phát biểu của ông Graham đã được cựu Tham mưu trưởng Bộ quốc phòng Anh, tướng David Richards nhắc lại trên chương trình đài BBC1. “Không thể đánh thắng chỉ bằng không lực”. “Đây không chỉ là cuộc chiến chống khủng bố. Kẻ thù có xe bọc thép, xe tăng, pháo…chúng giàu tiềm lực quân sự, chúng chiếm giữ mặt đất và sẵn sàng chiến đấu. Vì thế, chúng ta phải xem đây như một chiến dịch quân sự truyền thống.”

Kobani đã trở thành điểm giao tranh trọng yếu nhất giữa quân đội người Kurd và quân lính IS ở Syria do có vị trí chiến lược. Hơn 160000 dân tị nạn người Kurd đã tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ để trốn trán sự truy đuổi của IS, làm gia tăng căng thẳng giữa người Thổ và người Kurd bên trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ cần IS chiếm được thành phố Kobani, cửa ngõ tiến vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở toang trước mắt lực lượng khủng bố này.