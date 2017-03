Israel đổ dầu vào lửa

Đêm 27-9, bộ trưởng Quốc phòng Israel thông báo nhân dịp năm mới Do Thái bắt đầu từ đêm 28-9, quân đội Israel sẽ phong tỏa bờ Tây của Palestine từ nửa đêm 27-9 vì lý do bảo đảm an ninh. Biện pháp này sẽ có hiệu lực đến nửa đêm 1-10. Trong thời gian này, người Palestine không được phép sang Israel trừ các trường hợp nhân đạo và người cần điều trị y tế khẩn cấp.