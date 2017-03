Israel nghe lén khủng bố vụ máy bay Nga rơi

AFP đưa tin các chuyên gia của ủy ban điều tra tai nạn (gồm năm nước Ai Cập, Nga, Pháp, Đức và Ireland) đều ưu tiên cho giả thiết máy bay Nga phát nổ do bom, chỉ trừ các chuyên gia Ai Cập. Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets thông báo đã nhận dạng hơn 100 nạn nhân tai nạn máy bay Nga qua xét nghiệm ADN. Hầu hết là người Nga, số còn lại là người Ukraine, Belarus và chưa rõ quốc tịch. 70.000 du khách Nga và 15.000 du khách Anh vẫn còn tại Sharm el-Sheikh và bên bờ biển Đỏ trong ngày 9-11. ____________________________________ Chúng ta phải bảo đảm an ninh các sân bay trên thế giới ở mức tối đa… Nơi nào nguy cơ càng cao thì mức độ an ninh bắt buộc cũng phải cao. Anh đã thành công trong 25 năm qua, chúng tôi bảo đảm không ai có thể đưa được vật gây nổ lên máy bay. Ngoại trưởng Anh PHILIP HAMMOND