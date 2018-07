Israel tấn công Syria, vì sao Nga lại cảm ơn?

Bộ quốc phòng Nga ngày cho hay một trận không kích vào lãnh thổ Israel ngày 25-7 được phóng từ các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), rằng Israel sau đó mở cuộc phản công và đã phá hủy các máy phóng tên lửa của quân khủng bố ở Quneitra, Syria.



Tiêm kích F-15 của Israel. Ảnh: AP

Bộ này cũng bày tỏ sự cảm kích tới Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vì cuộc phản công. “Bộ chỉ huy của lực lượng quân đội Nga đã sử dụng các kênh thông tin liên lạc hiện hành để cảm ơn giới lãnh đạo IDF đã tiêu diệt quân khủng bố và ngăn chặn một vụ khiêu khích quy mô lớn” – Bộ Quốc phòng Nga nói trong một thông cáo.



Theo thông tin từ quân đội Nga tại Syria, nhóm khủng bố IS trong đêm 25-7 đã cố gắng đánh lừa quân đội Israel tấn công vào các vị trí của quân đội Syria bằng cách nã pháo phản lực vào lãnh thổ Israel. “Vụ tấn công chính xác do chiến cơ phản lực và pháo binh Lực lượng Phòng vệ Israel thực hiện tiêu diệt các phần tử khủng bố IS và phá hủy pháo máy phóng tên lửa của chúng”- theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ra thông cáo về việc không quân Israel phá hủy một bệ phóng tên lửa đặt trong lãnh thổ Syria được sử dụng để phóng hai quả đạn vào lãnh thổ Israel. Pháo binh Israel cũng san phẳng khu vực xung quanh nơi đặt bệ phóng tên lửa này. Phía Israel không nêu nguyên nhân vụ tấn công.

Việc Nga cảm ơn Israel vì đã tấn công vào chiến trường Syria diễn ra trong bối cảnh Israel vừa bắn hạ một chiến đấu cơ của Syria với cáo buộc chiếc máy bay đi vào không phận của Nhà nước Do Thái.