Israel xây trạm tàu điện đặt tên Tổng thống Trump

Israel sẽ xây một trạm tàu điện gần Bức tường Than khóc tại Jerusalem và đặt tên Donald Trump – đương kim Tổng thống Mỹ, theo quyết định của Bộ trưởng Giao thông Israel Katz.



“Bức tường Than khóc là nơi linh thiêng nhất của người Do Thái, và tôi quyết định sẽ đặt tên trạm tàu điện dẫn đến địa điểm này theo tên Tổng thống Trump – sau khi ông có quyết định lịch sử và dũng cảm, công nhận Jerusalem là thủ đô của nhà nước Israel” - Jerusalem Post dẫn lời Bộ trưởng Katz ngày 27-12.



Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-12. Ảnh: REUTERS



Theo Jerusalem Post, Bộ trưởng Katz đã phê duyệt kế hoạch xây dựng và chỉ đạo cấp dưới xem đây là dự án quan trọng quốc gia, là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Dự án sẽ hoàn thành trong 5 năm.







Tổng thống Mỹ Donald Trump lưu bút tích trên mặt đá Bức tường Than khóc, nơi cầu nguyện linh thiêng của người Do Thái ở TP Old City thuộc Jerusalem trong chuyến thăm Israel ngày 22-5. Ảnh: REUTERS



Hồi tháng 5, ông Trump là tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ thăm Bức tường Than khóc khi đến thăm Israel trong chuyến công du đầu tiên sau khi nhậm chức mà Trung Đông là điểm đến.