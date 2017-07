Israel-Palestine xung đột nghiêm trọng, 6 người chết

Ngày 21-7 đã có 6 người chết trong vụ xung đột bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua giữa Israel và Palestine.



Trong ngày 21-7, hàng ngàn người biểu tình bên ngoài đền Al Aqsa ở vùng Old City thuộc TP Jerusalem. Israel huy động cảnh sát đối phó.

Người biểu tình ném đá vào cảnh sát, cảnh sát đáp trả bằng lựu đạn gây choáng. 3 thanh niên Palestine bị thiệt mạng. Cảnh sát Israel cho biết có 4 cảnh sát và ít nhất 377 người biểu tình bị tương.



Dân Palestine đụng độ với cảnh sát Israel tại vùng Old City ở TP Jerusalem ngày 21-7. Ảnh: REUTERS



Sau đó vài giờ 3 người Israel bị đâm chết tại khu tái định cư Do thái Israel chiếm đóng ở Bờ Tây. Một người thứ tư bị thương. 3 người này cùng một gia đình. Israel xác định kẻ tấn công là một thanh niên Palestine 19 tuổi.

Từ đầu tuần, dân Palestines và cảnh sát Israel đã mâu thuẫn và căng thẳng quanhh việc Israel triển khai máy dò kim loại ở các lối vào đền Al Aqsa ở vùng Old City với lý do giữ an ninh sau khi 3 tay súng Israel gốc Ả Rập bắn chết 2 cảnh sát Israel.



Cảnh sát Israel bắt giữ dân Palestine tại vùng Old City ở TP Jerusalem ngày 21-7. Ảnh: REUTERS



Đền Al Aqsa là khu vực linh thiêng của cả người Hồi giáo. Vùng Old City trước đây thuộc sở hữu Palestine nhưng Israel chiếm và sáp nhập từ chiến tranh trung đông 1967. Người Palestine xem đây là một biểu tượng cho lòng yêu nước.

“Đây là nơi cầu nguyện của chúng tôi. Chúng tôi có chủ quyền ở đây” – Reuters dẫn lời một người Palestine.

Ngày trước đó, 20-7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gọi điện cho Tổng thống Israel Reuven Rivlin đề nghị dỡ bỏ các máy dò kim loại. LHQ và Mỹ cùng kêu gọi hai bên bình tĩnh tìm giải pháp. Jordan cũng tham gia hòa giải.

Bất chấp áp lực quốc tế, chính phủ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn kiên định không dỡ bỏ máy dò kim loại.



Người biểu tình Palestine xung đột với binh sĩ Israel gần chốt kiểm tra Qalandiya gần TP Ramallah ở Bờ Tây ngày 21-7. Ảnh: REUTERS



Sau vụ việc, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chỉ đạo ngưng mọi liên lạc chính thức với Israel đến chừng nào Israel di dời các máy dò kim loại.

“Tôi tuyên bố ngưng mọi liên lạc với phía Israel ở mọi cấp độ, đến chừng nào Israel hủy bỏ các biện pháp tại đền al Aqsa” – Tổng thống Abbas nói trên truyền hình.