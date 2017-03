James Comey ‘tiếp đạn’ cho Donald Trump

Chẳng khác gì Edgar Hoover! Trang Politico ghi nhận Giám đốc FBI James Comey là người ủng hộ đảng Cộng hòa trong thời gian dài và đến tháng 7-2016 mới tuyên bố không ủng hộ đảng Cộng hòa nữa. Ông giải thích với các đồng nghiệp: “Thông thường chúng tôi không thông báo cho Quốc hội cuộc điều tra đang thực hiện. Nhưng trong trường hợp này, tôi cảm thấy bị bắt buộc phải công bố cuộc điều tra mới vì tôi đã nhiều lần tuyên thệ rằng cuộc điều tra của chúng tôi đã kết thúc”. Giải thích này rõ ràng không làm vừa lòng ai. Nhiều bài bình luận đã kêu gọi ông James Comey từ chức. Nhiều nghị sĩ tuyên bố không còn tin tưởng giám đốc FBI. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và gần 100 cựu nhân viên Bộ Tư pháp đã viết thư khẳng định hành động của James Comey đã vi phạm nguyên tắc của Bộ Tư pháp quy định phải thể hiện kiềm chế trong thời điểm gần bầu cử. Nhiều cây bút bình luận và nhà sử học đã so sánh James Comey với J. Edgar Hoover, Giám đốc FBI từ năm 1924 đến 1972. Trên báo New York Times, tác giả Tim Weiner viết: Ở đâu đó trên trời, J. Edgar Hoover đang mỉm cười vì “sử dụng thông tin mật để hủy hoại các nhân vật của công chúng là một trong những trò ưa thích của ông ấy”. Từ trước đến nay, Edgar Hoover là giám đốc FBI duy nhất bị cáo buộc âm mưu tác động đến bầu cử tổng thống. Thẩm phán Andrew Napolitano cũng đã so sánh James Comey với Edgar Hoover trên Fox News và giải thích hai người này đều muốn đưa FBI vào giữa tiến trình chính trị. Ông cho rằng đúng ra khi tìm thấy thư điện tử mới thì nhiệm vụ duy nhất của FBI là điều tra chứ không cần phải công bố gì hết. Tiết lộ của Comey rằng nhiều thư điện tử mới được tìm thấy (các thư này có thể không liên quan gì đến bà Hillary Clinton) đã chính trị hóa FBI hơn bất kỳ sáng kiến nào do một giám đốc FBI đưa ra từ sau khi Hoover qua đời năm 1972. Nhà báo CHARLES KAISER viết trên CNN ________________________________________ Câu hỏi đặt ra là tại sao FBI chưa biết rõ nội dung thư điện tử mà đã công bố mở cuộc điều tra trong lúc chỉ còn 11 ngày nữa đến ngày bầu cử tổng thống? Báo NEW YORK TIMES