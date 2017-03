Julian Assange chưa được tại ngoại

Ngày 14-12, tòa sơ thẩm TP Westminster ở London (Anh) đã phán quyết cho Julian Assange, người sáng lập trang web Wikileaks, được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 200.000 bảng Anh (6,46 tỉ đồng VN).

Kèm theo đó Julian Assange phải chịu một số điều kiện ràng buộc cho đến phiên tòa tiếp theo vào ngày 11-1-2011 gồm: Phải lưu trú tại dinh thự Ellingham thuộc TP Suffolk (Anh); hộ chiếu vẫn bị cảnh sát lưu giữ; phải đeo thẻ điện tử để cảnh sát theo dõi hành tung; hằng ngày phải đến trình diện cảnh sát từ 8 đến 10 giờ đêm; chấp hành giờ giới nghiêm và bị hạn chế khu vực di chuyển.

Bên ngoài tòa án, khoảng 100 người ủng hộ Julian Assange tập trung ở vỉa hè đối diện chơi nhạc, trương biểu ngữ với các khẩu hiệu như: “Thả Julian ngay bây giờ!”, “Đừng bắn người đưa tin”.

Biếm họa của PARESH NATH, báo The Khaleej Times (Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất). Chữ trong ảnh: ...And some leaks about you… = ...Sẽ có một số thông tin mật của các anh được tiết lộ…

Hai giờ sau khi tòa tuyên phán quyết, các công tố viên Thụy Điển đã đệ đơn phản đối phán quyết và đề nghị không cho Julian Assange tại ngoại vì Julian Assange có đủ nguồn lực và khả năng bỏ trốn. Các luật sư của Julian Assange đã tố cáo Thụy Điển làm việc cho Mỹ.

Mọi người trên khắp thế giới đang đứng lên với biểu ngữ, khẩu hiệu đòi tự do và công lý cho con. Bà CHRISTINE ASSANGE

nói với con trai Julian Assange tại nhà tù Wandsworth.

Như vậy đêm 14-12, Julian Assange vẫn bị biệt giam trong nhà tù Wandsworth ở London. Dự kiến ngày 16-12, tòa án tối cao ở London sẽ mở phiên tòa xem xét đơn phản đối của các công tố viên Thụy Điển và quyết định có cho phép ông Julian Assange nộp tiền bảo lãnh hay không.

Nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà làm phim Mỹ Michael Moore, nhà báo Úc John Pilger, vợ cựu cầu thủ cricket Imran Khan người Pakistan tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Julian Assange đóng bảo lãnh để được tại ngoại. Biệt thự ở Suffolk nơi tòa chỉ định Julian Assange cư trú trong thời gian tại ngoại do ông Vaughan Smith, nguyên sĩ quan quân đội Anh, tự nguyện nhường lại.

Bà Christine Assange, từ Úc sang dự phiên tòa ở Anh đã phát biểu trên báo Daily Telegraph (Anh) cám ơn những người ủng hộ con trai bà và các luật sư, đặc biệt là luật sư Úc Geoffrey Robertson. Bà kêu gọi: “Là một người mẹ, tôi yêu cầu cả thế giới hãy đứng lên vì con trai dũng cảm của tôi”.

Ngày 14-12, không quân Mỹ đã quyết định chặn truy cập vào 25 trang web công bố các bức điện ngoại giao mật của Mỹ lấy từ nguồn Wikileaks trong hệ thống mạng của không quân. Lệnh cấm không áp dụng đối với máy tính cá nhân của binh sĩ. Lục quân và hải quân Mỹ chưa cấm như không quân. Ngày 13-12, trang web Openleaks do một số thành viên cũ của Wikileaks lập đã chính thức ra mắt. Openleaks hiện có 10 nhân viên, dự kiến chạy thử nghiệm đầu năm tới. Theo hãng tin Forbes (Mỹ), Openleaks không xuất bản các tài liệu nhận từ nguồn vô danh. Các nguồn sẽ chỉ định các tổ chức muốn gửi thông tin đến, sau đó Openleaks sẽ giúp chuyển tiếp thông tin đi.

KHÁNH UYÊN