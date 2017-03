Kẻ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ là ai?

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov, đã bị ám sát khi đang phát biểu tại phòng trưng bày nghệ thuật Cagdas Sanatlar Merkezi ở thủ đô Ankara vào hôm thứ 2 ngày 19/12/2016 (giờ địa phương). Ba người khác cũng bị thương trong vụ mưu sát.

Theo các nhân chứng, hình ảnh và video tại buổi triển lãm, một cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, người được giao nhiệm vụ bảo vệ ông Karlov, chính là người đã bắn ông bằng súng lục. Người này cũng đã hô to “Trả thù cho Aleppo” và “ Nhân danh thánh Alla”.

Ngay sau vụ gây án, hình ảnh tay súng mặc đồng phục cảnh sát đã được lưu hành rộng rãi bởi các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ.

Melih Gokcek, thị trưởng thành phố Ankara, đã xác nhận tay súng chính là Mevlut Mert Altintas, 22 tuổi, một sĩ quan cảnh sát.

Altıntas được giao nhiệm vụ bảo vệ Đại sứ Nga Andrei Karlov. Với nhiệm vụ đó, Altintas đã vào hội trường triển lãm bằng thẻ cảnh sát của mình. Hình ảnh từ các phóng viên cho thấy Altintas đã mặc một bộ vest đen hợp mốt với cà vạt, đứng ngay sau ông Karlov và đã nổ súng ám sát khi ông đang phát biểu.



Hình ảnh Altintas trong quân phục cảnh sát được lan truyền trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Altintas chính trức trở thành nhân viên cảnh sát vào năm 2014. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Altintas là một sĩ quan cảnh sát tinh nhuệ và thường được giao các nhiệm vụ đặc biệt. Theo tờ Junior Safak ( báo Thổ Nhĩ Kỳ), Altintas từng làm việc cho lực lượng cảnh sát đặc vụ Ankara.

Trong khi gây án, Altintas cũng hô to nhiều thông điệp tiếng Ả Rập khác như "Chúng tôi thề tử vì đạo ... đó là trả thù cho Syria và Aleppo ... các người sẽ không được nếm mùi vị an toàn cho đến khi họ được an toàn.”

Theo CNN, tay súng dường như có mối liên hệ nhóm phiến quân Al Nusr, băng nhóm của tổ chức khủng bố Al Qaeda vì những thông điệp của kẻ tấn công có điểm tương đồng với các bản quân ca không chính thức của nhóm phiến quân Al Nusra. Hiện vẫn chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Tay súng Altintas đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngay sau khi gây án. Mẹ, chị gái, và bạn chung phòng của thủ phạm hiện đã bị giam giữ.



Tay súng Mevlut Mert Altintas đứng phía Đại sứ Andrei Karlov

Vụ mưu sát của Altintas dường như nhằm phá vỡ mối quan hệ mới được tái lập giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sau vụ căng thẳng vào cuối năm 2015 khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su 24 của Nga ở biên giới Syria.

Vụ ám sát đại sứ Nga diễn ra chỉ một ngày trước khi các nhà ngoại giao từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran sẽ họp tại Moscow để bàn về tình hình ở Aleppo, Syria. Theo CNN, vụ án sẽ làm cho tình hình ở Aleppo càng thêm xấu đi.

Tuy nhiên, Washington Post dẫn lời Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban về các vấn đề quốc tế của Hạ viện Quốc hội Nga, cho biết cuộc hội đàm tại Moscow giữa các bộ trưởng ngoại giao của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về Syria sẽ tiếp tục như kế hoạch.

Nga là vốn là đồng minh với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan là đối thủ của ông Assad và ủng hộ lực lượng nổi dậy.

Chỉ mới gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ mới bắt đầu đàm phán với Nga về Aleppo và các vấn đề khác. Theo ông Soner Cagaptay, giám đốc Chương trình nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ tại Viện Washington về Chính sách Cận Đông, sự hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga ở Aleppo chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các cuộc tấn công.