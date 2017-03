Kẻ bắn tỉa 12 cảnh sát Mỹ từng là quân nhân chuyên nghiệp

Chỉ có một thủ phạm duy nhất thực hiện bắn tỉa giết chết năm và làm bị thương bảy cảnh sát trong vụ biểu tình Black Lives Matter tối 7-7 phản đối cảnh sát bắn người da đen. Tên này là Micah Xavier Johnson là người da đen, 25 tuổi, sống ở Dallas.



Ban đầu cảnh sát cho rằng có hai tên bắn tỉa từ các vị trí trên cao nhưng sau đó Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác định lại chỉ có một tên bắn tỉa. “Chỉ có một tay súng bắn tỉa và không có liên hệ hay bị thôi thúc từ bất kỳ tổ chức khủng bố quốc tế nào” - New York Daily News (Mỹ) dẫn lời Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott cũng khẳng định Johnson tấn công tự phát, không chịu ảnh hưởng hay được hỗ trợ từ tổ chức nào. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta E. Lynch cho biết FBI đã vào cuộc điều tra.



Micah Xavier Johnson là tay súng đã bắn tỉa 12 cảnh sát Dallas. (Ảnh: PICASA)



Theo Washington Post (Mỹ), trong đoàn người biểu tình có khoảng 20 người vác theo súng trường và đạn - luật Texas cho phép người dân công khai mang theo súng trường. Thời điểm Johnson xả súng, họ bỏ chạy tán loạn. Sau khi bị cảnh sát truy đuổi bắt lại, họ khai họ phát hiện một tay súng đã bắn vào cảnh sát từ nhiều góc.

Sau nhiều giờ đấu súng và thương lượng không thành, cảnh sát đã đeo bom cho một robot và cho tìm đến chỗ Johnson ẩn nấp để kích nổ bom tiêu diệt Jonhson. Theo Giám đốc cảnh sát Dallas David Brown, trước khi bị robot nổ bom tiêu diệt, Johnson nói rằng anh ta rất tức giận với hàng loạt vụ xả súng gần đây của cảnh sát nhắm vào người da đen tại các bang Louisiana và Minnesota, anh ta muốn giết người da trắng, đặc biệt cảnh sát da trắng.

Johnson không có tiền sử tội phạm. Johnson từng có sáu năm phục vụ trong lực lượng dự bị của quân đội Mỹ, làm việc trong một lữ đoàn kỹ thuật, không tham gia chiến đấu, có nghề về mộc và nề. Johnson từng được triển khai sang Afghanistan từ tháng 11-2013 đến tháng 7-2014, mới rời ngũ năm 2015, báo New York Daily News (Mỹ - NYDN) dẫn nguồn tin quân đội Mỹ cho biết.

Theo NYDN, Johnson đã được huấn luyện sử dụng vũ khí trong chiến đấu rất kỹ. Thời điểm thực hiện bắn tỉa, Johnson mặc áo giáp, mang theo một khẩu súng trường tấn công bán tự động SKS và một súng máy.

Tại nhà tên này, các nhà điều tra tìm thấy số lượng vũ khí lớn, bao gồm nhiều súng trường, đạn dược, vật liệu chế tạo bom, áo chống đạn, một cuốn sổ cá nhân ghi các chiến thuật chiến đấu.



Tay súng bắn tỉa Johnson mặc trang phục dã chiến và lái xe quân sự trong một hình ảnh trên Facebook.



Hình ảnh trên trang mạng xã hội Facebook của Johnson thể hiện rõ thái độ ghét người da trắng của anh ta. Một số quân dự bị từng là đồng nghiệp trước kia của Johnson cho biết tên này có tính cách bất ổn. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều biết Johnson ghét người da trắng, đặc biệt cảnh sát da trắng nhưng không tin được hành động này của anh ta.