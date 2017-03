Kẻ chỉ huy khủng bố Pháp bị bắn chết

- Ngày 19-11, Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni phát biểu trên kênh truyền hình Rai 3 cho biết cơ quan an ninh đang truy tìm năm nghi can theo cảnh báo của FBI. Ông nhận định nguy cơ tấn công khủng bố có thể xảy ra tại Tòa thánh Vatican, Rome và Milan. Ý đã củng cố các biện pháp an ninh xung quanh Tòa thánh Vatican và các di tích lịch sử. Báo Corriere della Sera (Ý) đưa tin hôm 18-11, đội gỡ mìn đã được điều động đến Đại sứ quán Mỹ ở Rome sau khi người ta tìm thấy một túi khả nghi bên ngoài đại sứ quán. - Cùng ngày, cảnh sát Bỉ đã tiến hành khám xét ở nhiều nơi tại Brussels. Hãng tin Belga đưa tin các mục tiêu bị khám xét có liên quan đến Bilal Hadfi, 20 tuổi, tên đánh bom tự sát cạnh Sân vận động Stade de France ở Paris tối 13-11. Tên này có quốc tịch Pháp nhưng cư trú ở Bỉ. Ngày 19-11, phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Bỉ Charles Michel thông báo chi thêm 400 triệu euro trong ngân sách 2016 để tăng cường an ninh. Ngoài ra Bỉ còn thực hiện các biện pháp như củng cố kiểm soát biên giới, triển khai thêm 520 binh sĩ, xem xét lại hiến pháp để tăng thời gian tạm giữ đối với nghi can khủng bố, khám xét bất kỳ giờ nào, bắt giam các phần tử cực đoan từ Syria về Bỉ. - Tân Hoa xã đưa tin ngày 19-11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã lên án Nhà nước Hồi giáo xử tử con tin người Trung Quốc Phan Tiến Huy. Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cũng lên án Nhà nước Hồi giáo xử tử con tin Ole-Johan Grimsgaard-Ofstad, 48 tuổi. Ông cho biết con tin bị bắt cóc sau khi đến Syria vào cuối tháng 1-2015. - Ngày 18-11, tạp chí tuyên truyền Dabiq bằng tiếng Anh của Nhà nước Hồi giáo đã công bố ảnh quả bom tự chế phát nổ làm rơi máy bay Nga trên bán đảo Sinai ngày 31-10. Bom tự chế là lon nước ngọt có gas với một ngòi nổ và công tắc điện. Tạp chí Dabiq cho biết ban đầu chúng định nổ bom trên máy bay của nước tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu nhưng sau đó đổi ý, quyết định đặt bom trên máy bay Nga vì Nga mở chiến dịch quân sự ở Syria. Chúng đã lợi dụng kẽ hở trong hàng rào an ninh tại sân bay Sharm el-Sheikh để đưa bom lên máy bay Nga. ___________________________________ Chúng tôi có thể đánh giá không quá đáng rằng nhiều vụ tấn công nữa chắc chắn sẽ xảy ra ở châu Âu. Giám đốc Tổ chức Cảnh sát châu Âu ROB WAINWRIGHT Abdelhamid Abaaoud đã giữ vai trò quyết định trong vụ tấn công ngày 13-11 vừa qua. Bộ trưởng Nội vụ Pháp BERNARD CAZENEUVE