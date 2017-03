Kẻ mưu sát Tổng thống Mỹ Obama lĩnh án 25 năm tù

Everett Dutschke lĩnh án 25 năm tù. (Nguồn: AP)

Tòa án Liên bang Mỹ ngày 17/1 đã kết án Everett Dutschke, một giáo viên võ thuật 41 tuổi vì tội gửi thư chứa chất độc ricin cho Tổng thống Barack Obama và nhiều quan chức khác.

Tại phiên tòa xét xử diễn ra ở thành phố Oxford, bang Mississippi, với những bằng chứng rõ ràng, tòa án liên bang Mỹ kết tội bị cáo Dutschke tự điều chế ricin và gửi những bức thư có tẩm chất độc này cho nhiều người, trong đó có Tổng thống Obama.

Với tội trạng trên, tòa tuyên phạt tên này mức án 25 năm tù giam, bản án sẽ được phê chuẩn chính thức trong vòng hai tháng.Everett Dutschke bị bắt giữ hôm 27/4/2013 tại nhà riêng ở thành phố Tupelo sau khi các nhân viên điều tra liên bang tìm thấy nhiều dấu vết của chất độc ricin tại phòng tập Taekwondo và xe ôtô của nghi can này cùng với đơn đặt hàng mua thầu dầu đỏ trực tuyến trên mạng eBay hồi tháng 12/2012.Trong máy tính cá nhân, Dutschke cũng lưu giữ ít nhất 2 tài liệu hướng dẫn cách điều chế chất ricin. Nghi can này ngày 1/4 vừa qua cũng đã bị buộc tội có những hành vi sàm sỡ 3 cháu bé từ 7 đến 16 tuổi trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2013.Các bức thư chứa độc tố được phát hiện hồi tháng Tư năm ngoái ngay sau vụ đánh bom khủng bố tại Boston đã gợi lại những diễn biến tương tự như đã từng xảy ra khi một loạt bức thư và bưu kiện có chứa bột trắng gây bệnh than xuất hiện ngay sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001.Vụ việc đã khiến tất cả các hộp thư của các nghị sỹ Quốc hội, những nơi nhận bưu chính trong tòa nhà Quốc hội và Nhà Trắng đều bị đóng cửa tạm thời, an ninh xung quanh khu vực này cũng được siết chặt.Ricin được xếp vào nhóm chất kịch độc, được sử dụng như một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo các chuyên gia hóa học, chỉ với 1g chất này cũng đủ để giết chết 36.000 người. Người bị trúng độc ricin thường có các biểu hiện nôn, khó thở, da tím tái, hôn mê và tử vong trong vòng 36-72 giờ sau khi tiếp xúc.

Hiện tại chưa có phương thuốc nào giải được độc ricin.