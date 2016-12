Kẻ tấn công bằng xe tải để lại dấu vết ADN trong xe

Báo Bild đưa tin tên tấn công đã bị thương vì dấu vết ADN được tìm thấy trong buồng lái.

Cơ quan công tố liên bang thông báo người xin nhập cư Pakistan bị bắt sau vụ tấn công đã được trả tự do vì không tìm thấy dấu vết người này trong buồng lái. Theo báo Die Welt, nạn nhân Ba Lan được tìm thấy chết trong buồng lái chính là tài xế xe tải. Thi thể mang đầy dấu vết bị đâm và bị bắn. Như vậy có thể tên tấn công đã sát hại tài xế để cướp xe tải. Cơ quan công tố Ba Lan đã mở cuộc điều tra.





Trong khi đó, Pháp, Bỉ, Anh, Ý, Đan Mạch, Na Uy, Áo, Thụy Sĩ, Cộng hòa Czech và một số nước khác ở châu Âu đã siết chặt an ninh tại các chợ Giáng sinh như dựng rào chắn, dựng khối bê tông hay bố trí xe cảnh sát tại lối vào các chợ đồng thời tăng cường tuần tra. Tại Anh, cảnh sát tăng cường tuần tra quanh điện Buckingham ở London và đã được bố trí canh gác tại các nhà thờ (ảnh).

Tối 20-12, cơ quan tuyên truyền Amaq của IS tuyên bố IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng xe tải ở Berlin. Mục đích tấn công nhằm hưởng ứng lời kêu gọi tấn công các nước tham gia liên minh quốc tế đánh IS.