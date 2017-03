Khách hàng phải đi toilet trước khi bay

Kể từ 1/10, hãng All Nippon Airways (ANA) của Nhật bắt đầu áp dụng quy định yêu cầu tất cả hành khách phải vào toilet trước khi lên máy bay. Lý do All Nippon Airways đưa ra là những cái bàng quang rỗng đồng nghĩa với việc khối lượng hành khách giảm đi, do đó máy bay sẽ bớt phải tiêu thụ nhiên liệu và thải ra lượng khí CO2 thấp hơn.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết hãng đã bố trí nhân viên đứng trong sảnh để nhắc nhở khách hàng đi "giải quyết" trong khi chờ lên máy bay. Ban đầu, ANA chỉ định thử nghiệm chương trình trong vòng một tháng với 42 máy bay. Nhưng mới đây, họ cho biết sẽ kéo dài thêm nếu kết quả khả quan và khách hàng hưởng ứng. Sau khi tính toán, hãng hy vọng biện pháp này sẽ giảm được 5 tấn carbon khí thải trong một tháng.

Theo các nhà khoa học, hàng không là hình thức chuyên chở sản xuất ra nhiều khí CO2 nhất. Mỗi năm, các máy bay trên thế giới thải ra hơn 600 triệu tấn khí gas gây hiệu ứng nhà kính. Tính trung bình, mỗi hành khách trên chuyến bay từ London đến New York cho ra khoảng 1,35 tấn CO2, nhiều hơn 30% so với lượng CO2 một người bình thường thải trong một năm, tờ Telegraph của Anh cho biết.