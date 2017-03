Khai mạc Hội nghị cấp cao APEC: Công bố Hiệp định TPP

Giám đốc Ngân hàng Thế giới Sri Mulyani Indrawati thông báo thành lập Quỹ An toàn thực phẩm toàn cầu nhằm hỗ trợ APEC và các nước khác về nguồn cung thực phẩm an toàn. Quỹ sẽ hoạt động theo mô hình đối tác công-tư do Ngân hàng Thế giới quản lý với số tiền cam kết đóng góp ban đầu một triệu USD.

Tổng thống Obama đã ký thông qua dự luật Thẻ đi lại doanh nhân APEC nhằm cho phép các doanh nhân Mỹ đi lại thuận tiện hơn ở châu Á-Thái Bình Dương. Họ có thể xin thị thực nhanh hơn, sử dụng lối đi chung với nhân viên hải quan và phi hành đoàn, đi lại nhiều lần ở các nước và lãnh thổ APEC trong ba năm mà không cần xin thị thực mới.