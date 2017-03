Khai mạc hội thảo quốc tế về an ninh biển Đông tại Mỹ

Trang web của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS - Mỹ) ngày 26-6 đưa tin Chương trình Đông Nam Á của trung tâm sẽ tổ chức cuộc hội thảo lần thứ hai về an ninh hàng hải ở biển Đông có chủ đề “Biển Đông và châu Á-Thái Bình Dương trong thời kỳ chuyển đổi: Khảo sát các lựa chọn quản lý các tranh chấp” vào ngày 27 và 28-6 theo giờ địa phương tại Washington D.C (Mỹ).

Cuộc hội thảo sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề chính gồm các diễn biến gần đây ở biển Đông, biển Đông trong mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc-ASEAN, vai trò của luật quốc tế trong giải quyết và quản lý các tranh chấp ở biển Đông, các đề xuất chính sách nhằm tăng cường an ninh và hợp tác ở biển Đông, tầm quan trọng của biển Đông trong bối cảnh đang chuyển đổi của khu vực. Tham dự cuộc hội thảo có nhiều nhân vật quan trọng: Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa và các vấn đề chính phủ của Thượng viện Mỹ Joe Lieberman, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam Hải (Trung Quốc) Ngô Sĩ Tồn, Tổng Thư ký Ban Thư ký các vấn đề đại dương và hàng hải thuộc Bộ Ngoại giao Philippines Henry Bensurto, chuyên gia cao cấp của Học viện Quốc phòng Úc GS Carlyle Thayer, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam TS Trần Trường Thủy, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam TS Đặng Đình Quý. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell và Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa và các vấn đề chính phủ của Thượng viện Mỹ Joe Lieberman sẽ có những phát biểu quan trọng tại hội thảo.

Binh lính Philippines canh gác ở một bến cảng tại thị trấn Masinloc, tỉnh Zambales (Philippines), cách bãi cạn Scarborough 224 km. Ảnh: GETTY IMAGES

CSIS đã tổ chức hội thảo an ninh về biển Đông lần thứ nhất vào cuối năm 2011.

Liên quan đến tình hình biển Đông, Hoàn Cầu Thời Báo (Trung Quốc) ngày 27-6 đưa tin chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) sẽ phủ sóng truyền thanh và truyền hình ở TP Tam Sa đặt trên quần đảo Tây Sa (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam). Sở Văn hóa, Truyền thanh, Truyền hình tỉnh Hải Nam cho biết đến cuối tháng 8 tới, tất cả các hộ gia đình trên quần đảo này sẽ tiếp nhận được sóng của 48 kênh truyền hình cáp và nhiều kênh truyền thanh miễn phí.

Về vụ tàu cá Philippines bị đâm chìm ở ngoài khơi đảo Luzon ngày 20-6, báo Philippine Star (Philippines) ngày 27-6 đưa tin Tư lệnh hải quân Philippines Phó Đô đốc Alexander Pama nói hải quân vẫn chưa xác định được chiếc tàu nước ngoài đã gây ra vụ tai nạn. Ông cho biết có đến 90 tàu chở hàng nước ngoài và tàu cá của Philippines ở gần khu vực hiện trường vào hôm xảy ra vụ đâm tàu. Cùng ngày, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Philippines Danilo Suarez thông báo ông tạm rút lại ý định đề nghị Hạ viện ra nghị quyết về vụ đâm tàu vì cho đến nay vẫn chưa xác định được hành vi đâm tàu là cố ý hay vô tình.

Trong khi đó, người phát ngôn tổng thống Philippines cho biết Tổng thống Benigno Aquino III vẫn chưa họp với Ngoại trưởng Albert del Rosario để thảo luận về việc triển khai tàu ra bãi cạn sau khi Trung Quốc đưa tàu cá trở lại đây.

Theo báo Bangkok Post (Thái Lan), ngày 26-6, nội các Thái Lan đã quyết định chuyển đề nghị sử dụng sân bay quân sự U-Tapao để nghiên cứu khí hậu khu vực Đông Nam Á của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ra Quốc hội thảo luận trong kỳ họp ngày 1-8 tới. Quyết định có thể khiến NASA hủy bỏ dự án. Ngoại trưởng Surapong Tovichakchaikul thay mặt chính phủ giải thích quyết định này với Mỹ. Ông bày tỏ lo lắng NASA sẽ bao giờ trở lại Thái Lan và tiếp tục dự án nếu nó bị hủy bỏ. Tuần trước, NASA đã nói rõ hạn cuối cho Thái Lan thông qua dự án là thứ ba (26-6), nếu không họ sẽ hủy các yêu cầu. Trước đó, phe đối lập chỉ trích rằng dự án chỉ là vỏ bọc cho mục đích quân sự của quân đội Mỹ và có thể gây tổn hại cho mối quan hệ của Thái Lan với Trung Quốc. ĐOÀN KHANH

LÊ LINH