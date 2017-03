Khẩn trương sơ tán lao động VN ở Libya

Theo trang web Chính phủ, chiều ngày 25-2, tại cuộc họp liên ngành về bảo đảm an toàn cho người Việt Nam (VN) tại Libya, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, an toàn và khẩn trương sơ tán lao động VN tại Libya về nước.

Trước diễn biến phức tạp tại Libya, Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng phải chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt hơn.

Thủ tướng lưu ý Bộ Ngoại giao, Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan chức năng tăng cường thêm cán bộ sang Libya làm việc với chính quyền nước sở tại, các đối tác, doanh nghiệp để cung cấp lương thực, thực phẩm, bảo đảm an toàn, khẩn trương làm thủ tục về nước cho lao động VN; riêng Bộ Ngoại giao cử một thứ trưởng sang trực tiếp chỉ đạo công việc liên quan đến công dân VN.

Trại tiếp nhận người di tản Ai Cập ở Tunisia gần biên giới Libya. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình công dân VN tại Trung Đông và Bắc Phi do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm làm trưởng ban, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân làm phó trưởng ban.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí thích hợp cho các hoạt động giải quyết tình hình công dân VN tại Trung Đông và Bắc Phi và cho phép sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước để tạm thời hỗ trợ mỗi lao động về nước 1 triệu đồng.

4.572 lao động VN đã được làm thủ tục sơ tán sang Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malta, Hy Lạp, Tunisia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất... để từ đó về VN. Hơn 1.300 lao động VN đã được đưa sang nước thứ ba. 282 lao động VN đang trên đường bay về VN. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH NGUYỄN THỊ KIM NGÂN thông báo số liệu tính đến sáng ngày 25-2

Ngày 25-2, ông Lê Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết đêm 25-2, chuyến bay đầu tiên chở gần 200 lao động VN tại Libya sẽ về tới Hà Nội. Máy bay bay từ Libya sang Malta đến Dubai, sau đó từ Dubai bay về VN.

Ông cho biết không thể đưa ồ ạt lao động VN về nước ngay vì rất khó tập hợp do lao động VN không sống tập trung ở một vùng, khó thuê phương tiện, chưa kể trên đường di chuyển có thể chạm trán biểu tình. Vì vậy ông cho rằng phương án hiện thời là lao động VN ở những nơi nguy hiểm thì di chuyển sang vùng bớt nguy hiểm hơn hoặc di chuyển sang các nước lân cận Libya.

Liên quan đến nhóm công nhân VN 44 người do anh Nguyễn Văn Điệp phụ trách bị mắc kẹt ở TP Al Bayda (Libya), chiều 25-2, một cán bộ phụ trách văn phòng tại Hà Nội của Công ty Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (Sovilaco) cho biết tình hình đã được báo cáo với Cục Quản lý lao động ngoài nước. Chị Bùi Hàn Vi Vân, vợ anh Nguyễn Văn Điệp, cho biết công ty báo tin số lao động này đã được chuyển ra cảng để về nước bằng đường biển.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, khẳng định: “Hiện chúng tôi đã cập nhật và nắm tình hình tất cả lao động VN tại Libya. Tuy nhiên, các phương án di chuyển lao động ra khỏi Libya luôn thay đổi”.

THÀNH VĂN – PHONG ĐIỀN - BẢO PHƯỢNG