Khắp nơi ở nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ 11-9

Năm nay là năm đầu tiên Mỹ tổ chức kỷ niệm ngày 11-9 là Ngày toàn quốc phục vụ và tưởng nhớ theo một đạo luật do cố thượng nghị sĩ Edward M. Kennedy soạn thảo đã được Tổng thống Barack Obama thông qua hồi tháng 4.

Tổng thống Barack Obama dự lễ tưởng niệm tám năm nước Mỹ bị tấn công (11-9-2001) tại Lầu Năm Góc gần Washington cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates.

Trong bài diễn văn, ông tuyên bố nước Mỹ sẽ không bao giờ nao núng trong công cuộc truy lùng Al-Qaeda và các phần tử cực đoan đồng bọn. Sau đó, ông đã gặp gỡ gia đình các nạn nhân ngày 11-9-2001.

Phó Tổng thống Joe Biden thay mặt tổng thống đến dự lễ tưởng niệm cùng với Thị trưởng New York Michael Bloomberg tại vùng Bình địa (Ground Zero) ở quận Manhattan (New York), nơi hai tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới sụp đổ tám năm trước.

Năm nay, số người dự lễ ít hơn mọi năm. Trời mưa nhỏ và có gió. Hàng ngàn người đã bốn lần thinh lặng mặc niệm lúc hai chiếc máy bay đâm vào hai tòa tháp và lúc hai tòa tháp sụp đổ. Sau đó, thân nhân các nạn nhân và những người tình nguyện xướng tên 2.752 nạn nhân thiệt mạng. Lễ tưởng niệm cũng đã được tổ chức tại địa điểm một máy bay rơi ngày 11-9-2001 ở Pennsylvania.

Trên toàn nước Mỹ, người dân các bang tưởng niệm các nạn nhân bằng nhiều dự án phục vụ như sơn sửa nhà cửa của dân, phát chẩn, vệ sinh trường học, giúp đỡ các cựu chiến binh và các nhân viên cứu hộ.

Sau tám năm, tâm trạng căng thẳng của người Hồi giáo ở Mỹ vẫn còn dù đã có phần giảm bớt. Vì sợ trả thù, rất nhiều người chọn cách ở yên trong nhà hoặc đến đền thờ Hồi giáo từ sớm và cố thủ trong đó.

Năm nay, tính chất long trọng của lễ tưởng niệm đã bị lu mờ vì nhiều ý kiến chỉ trích kế hoạch xây dựng năm tòa tháp chọc trời bao quanh công viên và đài tưởng niệm 11-9 ở giữa tại vùng Bình địa.

Tám năm trôi qua, chưa công trình nào hoàn thành do trục trặc về tài chính, luật pháp và kỹ thuật xây dựng. Do khủng hoảng kinh tế và thị trường bất động sản đóng băng trong thời gian gần đây, chưa chắc các dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ.

Năm nào Đại học Quinnipiac (New York) cũng thăm dò ý kiến người dân về các dự án. Năm nay, tỷ lệ bất mãn cao nhất. Theo kết quả thăm dò công bố hồi tuần trước, 2/3 số người được hỏi không tin các dự án hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 10 năm sự kiện 11-9 vào năm 2011. 25% thú nhận họ rất xấu hổ vì các dự án rùa bò và chỉ trích chính quyền quản lý yếu kém.