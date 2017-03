Khi người giàu chối bỏ trách nhiệm

Một năm trước, ngày 28-7-2010, với 122 phiếu thuận, Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua một nghị quyết tuyên bố quyền con người về sử dụng nước sạch, an toàn và thụ hưởng hệ thống bảo vệ sức khỏe (có liên quan đến xử lý nước, rác, chất thải…). 41 quốc gia bỏ phiếu trắng phần lớn là các nước phát triển.

Hiệp định trên ra đời là kết quả nỗ lực của Bolivia và 30 quốc gia khác (chủ yếu là các nước đang phát triển).

24.000 trẻ em chết mỗi ngày vì nước bẩn

Ông Pablo Solon, Đại diện Thường trực của Bolivia tại LHQ, hoan hô bản nghị quyết mà ông đã đổ bao nhiêu công sức vận động cho sự ra đời của nó, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải công nhận quyền của con người trong lĩnh vực này. “Hiện nay, cứ tám người thì có một người không có nước uống” - Đại sứ Solon trả lời báo chí, “chỉ trong một ngày, những người phụ nữ trên trái đất phải dành ra hơn 200 triệu giờ đồng hồ để tìm kiếm và chở nước về nhà”. Theo một công bố, có khoảng 884 triệu người không tiếp cận được với nước uống an toàn.

“Việc thiếu hệ thống bảo vệ sức khỏe dân chúng còn tồi tệ hơn bởi nó ảnh hưởng đến 2,6 tỉ người, tức 40% dân số toàn cầu”, ông Solon dẫn ra một nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và UNICEF năm 2009 về việc có khoảng 24.000 trẻ em ở các nước đang phát triển chết mỗi ngày do một nguyên nhân hoàn toàn có thể ngăn ngừa được: Bệnh tiêu chảy do nguồn nước ô nhiễm gây ra. “Điều này có nghĩa là cứ 3,5 giây có một trẻ em chết”.

Những người tán thành nghị quyết xem nó là điểm tựa quan trọng để nâng cao nhận thức và xác lập thái độ ủng hộ đối với hệ thống bảo vệ sức khỏe cộng đồng. “Chúng tôi đang kêu gọi hành động trong các cộng đồng trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các quyền về nước sạch và hệ thống vệ sinh được thực thi” - ông Anil Naidoo, một thành viên của Hội đồng người Canada, tổ chức phi lợi nhuận đóng vai trò tích cực hàng đầu trong cuộc đấu tranh quốc tế về quyền được sử dụng nước sạch của con người, nói. “Chính phủ các nước, các tổ chức cứu trợ và LHQ phải có trách nhiệm một cách nghiêm túc” - ông nói thêm.

Một đứa trẻ Kenya chắt nước từ một con rãnh nước thải để đem về dùng. Ảnh: www.scoop.co.nz

Những “ông lớn” quay lưng

Một số quốc gia phát triển, trong đó có Mỹ, Canada, Úc, New Zealand và một số quốc gia châu Âu đã cố gắng để ngăn chặn sự ra đời của nghị quyết này với hy vọng giảm thiểu các nghĩa vụ của mình trong tương lai. Một quan chức của Anh nói: Các nước này không muốn trả tiền cho các nhà vệ sinh ở châu Phi. Ngoài ra, sáu nước châu Phi (Botswana, Ethiopia, Kenya, Lesotho, Tanzania và Zambia) và hai nước vùng Caribbean (Guyana và Trinidad/Tobago) - cựu thuộc địa của châu Âu - cũng góp phần “bóp chết” tuyên bố này. Nhưng đến lúc bỏ phiếu, những quốc gia này đã chọn giải pháp bỏ phiếu trắng để không bị mang tiếng chống đối quyết nghị của LHQ.

Theo bà Maude Barlow, một chuyên gia của Hội đồng người Canada, cũng như dự án Hành tinh xanh, Tổ chức Thực phẩm và Nước, nói: “Phải xới lên những vấn đề này bởi vì hành tinh của chúng ta đang mất dần nước”. Dân số thế giới vẫn đang tăng lên, hiện tượng nóng lên toàn cầu cộng với các yếu tố khác nữa gây ra tình trạng khan hiếm nước ngọt trên thế giới. Trong một công trình nghiên cứu mới đây, Ngân hàng Thế giới tiên đoán rằng nhu cầu về nước sạch sẽ vượt quá năng lực cung cấp khoảng 40% chỉ trong vòng hai thập niên tới. Nghị quyết về quyền được hưởng nước sạch nói trên tuy không thể thay đổi được thực trạng thế giới nhưng cũng đánh dấu một bước tiến trong sự chỉ đạo đúng đắn của LHQ trước bối cảnh số người nghèo đến mức cùng cực trên thế giới đang tăng lên từng ngày.

Giếng dầu làm ô nhiễm giếng nước

Trong vòng 150 năm qua, những nhà thăm dò và các công ty năng lượng đã khoan khoảng 12 triệu hố trên khắp nước Mỹ để tìm kiếm dầu và khí đốt. Nhiều hố trong số này đã được bít lại sau khi dầu không còn nữa. Nhưng hàng trăm ngàn hố đã bị người ta bỏ mặc hoặc quên lãng một cách cẩu thả, phổ biến nhất là không có hồ sơ về sự tồn tại của chúng.

Báo cáo của chính phủ Mỹ đã cảnh báo, trong nhiều thập niên, các giếng dầu bị bỏ rơi có thể “dọn đường” cho dầu, khí hoặc nước muối có độ mặn cao xâm nhập và gây ô nhiễm hệ thống nước ngầm hay thậm chí lan lên tới bề mặt. Các giếng dầu bị bỏ rơi đã làm rò rỉ dầu vào các giếng nước ở các bang Kentucky, Ohio và Michigan. Những vấn đề tương tự cũng đã xảy ra ở các bang Texas, New York, Colorado và các bang có hoạt động khai thác dầu khác.

Trên 50% dự án nước thất bại sau vài năm triển khai. Ảnh: water.orrg

Năm 2008, khí từ một giếng dầu hoang phế lan vào một hệ thống tự hoại ở bang Pennsylvania và phát nổ, làm chết một người khi người này cố gắng thắp nến trong phòng tắm (theo một báo cáo năm 2009 của Cục Bảo vệ môi trường bang này). Báo cáo đó cũng phản ánh có ít nhất 20 trường hợp khí từ các giếng dầu cũ rỉ ra khác, trong đó có ba giếng dầu mới “thông” với các giếng dầu cũ; lượng khí rò rỉ vào nguồn cung cấp nước sạch và buộc một gia đình phải di tản.

Tháng 2-2011, khí mê-tan từ một giếng dầu cũ tìm đường nhập vào bên dưới một ngôi nhà ở thị trấn West Mifflin (bang Pensylvania) gây ra một vụ nổ nhỏ. Hai gia đình được sơ tán khẩn trương và đến nay vẫn chưa thể trở về nhà.

Những sự cố như thế hiếm khi khiến người ở các bang khác chú ý. Nhưng khi một làn sóng khai thác dầu hỏa mới của Mỹ tái bùng nổ, các giếng dầu cũ bắt đầu tạo ra sự chú ý mới, đặc biệt là ở các bang mà mặt đất hầu như bị rỗ bởi các hố dầu của những thời kỳ trước. Hoạt động của các giếng dầu mới đôi khi làm ảnh hưởng đến lớp đất, đá gần các giếng cũ, gây ra những trường hợp bị nhiễm bẩn mới.

Năm 2008, Ủy ban Hợp tác dầu hỏa và khí đốt liên tiểu bang nỗ lực tiến hành điều tra và công bố kết quả nghiên cứu về tình hình các giếng dầu cũ chưa được chôn lấp. Theo đó, có 60.000/hơn 1 triệu giếng dầu cũ cần được chôn lấp. Chỉ tính riêng bang Pennsylvania, các nhà điều phối ước tính có khoảng 184.000 giếng đã được khoan trước khi hồ sơ khai thác được lập. Nhiều giếng trong số đó được bít bằng cọc gỗ, đá hoặc bỏ bừa ra đấy. Trong thập niên qua, New York đã chỉ đạo lấp khoảng 125/40.000 giếng dầu bị bỏ xó. Bang Kentucky mất hơn hai thập niên với 4.000 giếng, nhưng vẫn còn đó trên 13.000 giếng. Ngay cả bang Texas, địa phương đã đầu tư rất nhiều từ năm 1984 với kết quả 30.000 giếng, nhưng gần 10.000 giếng còn nằm chờ sự nỗ lực tiếp tục của bang miền nam này, chưa kể những giếng cũ khác liên tiếp được tìm thấy làm ngao ngán người phát hiện ra chúng.

Nhiệm vụ tìm kiếm, chôn lấp và giám sát các giếng cũ là rất khó khăn đối với chính quyền các bang về mặt tài chính trong bối cảnh hiện nay. Đôi lúc, một giếng cạn trong tình trạng thuận lợi có thể được chôn bằng xi măng với kinh phí vài ngàn đôla. Nhưng mức chi phí phổ biến lên đến hàng chục ngàn, 100.000 USD hoặc hơn nữa. Một số nhà quản lý lo sợ rằng số lượng các giếng dầu bị bỏ rơi sẽ tăng lên trước sự bùng nổ việc khoan và khai thác dầu hiện tại. Năm 2010, những nhà khai thác dầu và khí đốt khoan gần 45.000 giếng dầu mới trên toàn nước Mỹ và người ta đánh giá con số này được duy trì hoặc tăng lên khi nước Mỹ cố gắng hạn chế tối đa việc mua dầu hỏa của nước ngoài.

ĐẶNG NGỌC HÙNG (Theo Scientificamerrican.com, Water.org, Energy.gov)