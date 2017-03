Khi súng vào tay dân quân Philippines

Về vụ thảm sát 57 con tin, ngày 11-12, 23 dân quân có liên can đã ra đầu hàng. Bộ Tư pháp cho biết 100 nghi can dân quân có khả năng bị truy tố về tội gây bạo loạn. Người phát ngôn quân đội cho biết lệnh thiết quân luật tại tỉnh Maguindanao có thể sẽ được thu hồi trước cuối năm 2009. Sáng ngày 11-12, một đoàn phóng viên truyền hình trên đường đến lấy tin tại một căn nhà thuộc dòng họ Ampatuan đã bị một tay súng tấn công. May mắn không ai bị thương. Tay súng bỏ trốn sau khi đoàn phóng viên nhờ quân đội giúp đỡ. Tối hôm trước, một đoàn xe cảnh sát chở chứng cứ vụ thảm sát đã bị ba tay súng phục kích bắn tỉa trong lúc di chuyển trong tỉnh Maguindanao. Không ai bị thương.