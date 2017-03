Khiêu khích trước giờ thương lượng

Hôm trước đó, Bộ Nhà ở Israel đã thông báo kế hoạch đấu thầu xây dựng 1.187 căn nhà ở bờ Tây và khu Đông Jerusalem.

Rõ ràng đây là hành vi khiêu khích trắng trợn đối với Palestine bởi từ lâu, người Palestine đã cực lực phản đối Israel xây dụng các khu định cư Do Thái trong lãnh thổ Palestine. Hành vi này lại diễn ra ngay trước khi Israel và Palestine bước vào cuộc đàm phán hòa bình vào ngày 14-8 tại Jerusalem.

Tổ chức phi chính phủ Hòa bình bây giờ của Israel phải thốt lên: “Chính phủ làm đủ thứ để phá hoại đàm phán ngay trước khi đàm phán bắt đầu”. Nhà thương lượng của Palestine Mohammad Shtayyeh tố cáo: “Rõ ràng khi phê duyệt kế hoạch xây dựng mới chỉ ba ngày trước khi đàm phán nối lại, Israel đã cố tình phá hoại nỗ lực nối lại đàm phán của cộng đồng quốc tế và Mỹ”.

Để xoa dịu tình hình, đêm 12-8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi người Palestine không nên phản ứng tiêu cực và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đàm phán hòa bình. Ông nhắc lại với Israel rằng Mỹ xem tất cả khu định cư Do Thái xây trên lãnh thổ Palestine là trái phép. Ông cũng đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để minh định quan điểm rõ ràng của Mỹ.

Người phát ngôn của Cao ủy đối ngoại EU Catherine Ashton đã kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế với mọi hành vi vận động có thể làm sai lệch đàm phán. Người phát ngôn nhấn mạnh xây dựng các khu định cư Do Thái ở bờ Tây là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Báo chí Israel nhận định kế hoạch xây dựng thêm nhà cửa ở bờ Tây và khu Đông Jerusalem được quyết định nhằm xoa dịu cánh cứng rắn trong liên minh cầm quyền sau khi cánh cứng rắn phản đối trả tự do cho tù nhân Palestine. Tiêu biểu như Bộ trưởng Bộ Nhà ở Uri Ariel đã chỉ trích: “Các phần tử khủng bố mà ta trả tự do đã giết hại phụ nữ và trẻ em. Vậy tôi không hiểu vì sao trả tự do cho các tù nhân này lại thúc đẩy hòa bình”.

D.THẢO