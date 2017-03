Khối Ả Rập chống Nhà nước Hồi giáo

Các nước nào tham gia liên minh quốc tế? Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo có hơn 40 nước tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo. Báo Le Monde (Pháp) cho biết trong số này có 25 nước đồng ý nêu danh, số còn lại ngấm ngầm hỗ trợ về ngoại giao, tình báo, viện trợ quân sự, ngăn chặn tuyển mộ và tài chính. Ủng hộ về quân sự: Máy bay Mỹ đã không kích ở Iraq từ ngày 8-8, đồng thời triển khai hơn 800 cố vấn và binh sĩ đến Iraq. Canada đã triển khai vài chục cố vấn. Pháp cung cấp vũ khí. Anh và Úc ngoài giao vũ khí còn tham gia huấn luyện. Ngoài ra Đức, Ý, Đan Mạch, Ba Lan, Albania, Estonia đã cam kết cung cấp vũ khí. Ủng hộ tài chính và nhân đạo: Các nước ủng hộ tài chính gồm Saudi Arabia, Kuwait, Ý, Tây Ban Nha, Ireland, Luxembourg, Thụy Sĩ, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Úc, New Zealand, Hungary, Hàn Quốc, Nhật. Ngoài ra Úc, Anh, Canada, Pháp, Na Uy, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ còn gửi hàng cứu trợ. Philippines tuyên bố sẵn sàng tham gia liên minh. Ủng hộ về chính trị và hậu cần: Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hỗ trợ về chính trị và hậu cần. Bahrain là nơi hạm đội 5 của Mỹ đóng quân. Kuwait sẽ tạo điều kiện cho quân đội Mỹ. Liên đoàn Ả Rập cam kết hỗ trợ về chính trị, an ninh và tư tưởng nhưng ít có nước nào nêu cụ thể. Chỉ có Ai Cập tuyên bố sẽ hỗ trợ về an ninh dưới sự chỉ đạo của LHQ. Riêng Iran hỗ trợ vũ khí và huấn luyện cho người Kurd ở Iraq nhưng không phối hợp với Mỹ. H.DUY 11 nước tham dự hội nghị ở Jeddah (Saudi Arabia) gồm sáu nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Kuwait, Oman và Qatar), Ai Cập, Jordan, Iraq, Lebanon cùng với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Mỹ đã tuyên bố khả năng không kích Nhà nước Hồi giáo ở Syria mà không qua sự đồng ý của chính phủ hợp pháp Syria. Sáng kiến này không được Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí thì đó là hành động xâm lược, vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế. BỘ NGOẠI GIAO NGA