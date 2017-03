Khởi tố thị trưởng vụ thảm sát dã man các con tin

Bộ trưởng Tư pháp yêu cầu tòa án không cho bảo lãnh nghi can và cho biết nhiều nhân chứng trong vụ thảm sát con tin đều chỉ rõ nghi can Andal Ampatuan Jr. là người chủ mưu. Nghi can đổ tội cho Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), tuy nhiên MILF đã lên tiếng phủ nhận. Bộ trưởng Tư pháp cũng cho biết không có chứng cứ chứng minh MILF có liên quan.

Tổng thống Philippines đã trao toàn quyền cho bộ trưởng Nội vụ quyết định thay thế mọi quan chức, chỉ huy cảnh sát và quân đội trong tỉnh Maguindanao bị nghi ngờ có liên quan đến vụ thảm sát.

Quân đội đã sa thải một sư đoàn trưởng và một tiểu đoàn trưởng ở miền Nam vì đánh giá không đúng tầm quan trọng của thông tin trước vụ thảm sát xảy ra. Gia đình ông phó thị trấn Esmael Mangudadatu đã đề nghị quân đội hộ tống đoàn xe đi nộp hồ sơ ứng cử chức tỉnh trưởng cho ông Mangudadatu nhưng một trong hai người đã bỏ qua.

Đảng cầm quyền của tổng thống Philippines đã khai trừ đảng nghi can Andal Ampatuan Jr., tỉnh trưởng Datu Andal Ampatuan và anh trai Zaldy Ampatuan (thủ hiến vùng tự trị Mindanao). Ngày 27-11, phó thị trấn Esmael Mangudadatu đã nộp hồ sơ ứng cử.

HỒNG CẨM(Theo ABS-CBN, Inquirer, AP)