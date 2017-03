Không có bằng chứng hung thủ vụ tấn công ở Nice tuyên thệ với IS

Cùng ngày 16-7, bản tin Amaq của IS đưa tin IS nhận trách nhiệm vụ tấn công. Bản tin cho rằng hung thủ là chiến binh IS và động cơ gây án là đáp lại lời kêu gọi tấn công các mục tiêu là công dân các nước thuộc liên minh đánh IS. Báo Le Figaro dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Pháp ghi nhận cơ quan điều tra không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào cho thấy hung thủ đã tuyên thệ với IS.

Trong vụ này, IS lên tiếng nhận trách nhiệm hơi trễ. Một ngày sau vụ tấn công, báo chí Pháp vẫn còn lưu ý IS không hề nhắc đến vụ tấn công ở Nice trong các thông cáo hay bản tin. Trên mạng xã hội chỉ có vài cá nhân là phần tử khủng bố hả hê với vụ tấn công.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 15-7, công tố viên ở Paris François Molins đã công bố thông tin chính thức về vụ tấn công. Thông tin gồm một số điểm chính như sau:

• Tổng cộng có 84 người chết và 202 người bị thương, trong đó có 52 người bị thương nặng. Trong số người chết có 10 trẻ em và thiếu niên.

• Hung thủ tên Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 31 tuổi, sinh tại Tunisia, cư trú tại Nice, là công dân Tunisia. Hung thủ đã lập gia đình, làm nghề giao hàng bằng xe tải, đã từng vi phạm một số vụ về đe dọa, sử dụng bạo lực, trụy lạc từ năm 2010 đến 2016. Ngày 24-3, hung thủ đã bị tòa kết án sáu tháng tù treo về hành vi sử dụng bạo lực có vũ khí trước đó hai tháng.

• Hung thủ lái xe tải hạng nặng gây án trên chặng đường khoảng 2 km từ số nhà 11 đến số nhà 147 đường Promenade des Anglais. Hung thủ đã bắn nhiều lần vào ba cảnh sát. Các cảnh sát truy đuổi và đã bắn hạ.

• Hung thủ không có tên trong hồ sơ theo dõi các phần tử cực đoan nên không thuộc đối tượng theo dõi của các cơ quan tình báo. Cảnh sát khám xét nhà đã tịch thu nhiều ổ đĩa vi tính.

• Trong xe tải có một khẩu súng lục 7,65 li, đạn và vỏ đạn, một khẩu súng lục giả, một quả lựu đạn hỏng, hai khẩu súng M16 và AK47 giả và một bằng lái. Từ điện thoại di động đang sử dụng của hung thủ có thể giúp xác định hung thủ có đồng phạm hay không.

• Cơ quan công tố đã mở cuộc điều tra về các hành vi giết người và âm mưu giết người có tổ chức, liên quan đến hành động khủng bố cùng hành vi câu kết với bọn khủng bố để chuẩn bị tấn công. Vụ tấn công phù hợp với lời kêu gọi của các tổ chức khủng bố.