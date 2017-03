Không có ‘chủ quyền lịch sử’ của Trung Quốc ở biển Đông

- Tạp chí The Diplomat (Nhật) ngày 25-11 cho biết theo thông báo của chính phủ Philippines, phái đoàn Philippines đến La Haye dự phiên điều trần gồm 48 người do Ngoại trưởng Albert del Rosario dẫn đầu, trong đó có cố vấn chính trị Ronald Llamas, cố vấn pháp luật Florin Hilbay, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hạ viện Rodolfo Biazon. - Hãng tin Kyodo News (Nhật) đưa tin ngày 26-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi thông báo Trung Quốc khuyến khích các nước liên quan “góp phần gìn giữ hòa bình và ổn định” ở biển Đông thay vì diễu võ giương oai, gây căng thẳng và hô hào quân sự hóa. Phát biểu được đưa ra trước câu hỏi về thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani và Đô đốc Mỹ Harry Harris hôm 24-11 ở Hawaii về Mỹ tiếp tục tuần tra ở biển Đông. 5 thành viên tòa trọng tài thường trực gồm chủ tọa Thomas A. Mensah, Thẩm phán Jean-Pierre Cot, Thẩm phán Stanislaw Pawlak, Thẩm phán Rudiger Wolfrum và GS Alfred H. A. Soons. __________________________________ Các vi phạm của Trung Quốc là hiển nhiên, dai dẳng và đến nay Trung Quốc vẫn tiếp tục. GS PHILIPPE SANDS (ĐH London) Tôi tin rằng tòa trọng tài thường trực sẵn sàng phán quyết về thực thi UNCLOS có lợi cho Philippines. Chủ tịch Hạ viện Philippines FELICIANO BELMONTE Jr.