Ngày 6-7, Bộ Y tế Iraq thông báo số người chết trong vụ đánh bom tự sát do bọn IS tiến hành ở Baghdad ba ngày trước đã tăng lên 250 nạn nhân. Xe gài bom được chế tạo từ xưởng ở tỉnh Diyala. Bộ trưởng Nội vụ Mohammed Al-Ghabbane đã thông báo từ chức vì không bảo vệ được an ninh thủ đô. Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ tăng cường tấn công IS nhưng không thay đổi chiến lược và không có kế hoạch tăng cường thêm cho quân Mỹ tại chỗ. Mỹ đã triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Iraq làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq chứ không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống IS. Tony Blair đã đưa 179 đứa trẻ đến lò xay thịt. Hoàn toàn không có công lý ở đây. (Bà Janice Procter có con trai Michael Trench 18 tuổi

tử trận ở Iraq năm 2007)