Ông Pongsapat Pongcharoen, Phó Chỉ huy cảnh sát quốc gia Thái Lan, cho biết các vụ nổ do một nhóm thực hiện cùng lúc ở nhiều nơi theo mệnh lệnh của một cá nhân.

Ba nghi can đã bị bắt giữ. Hai nghi can bị bắt vì tình nghi liên quan đến hai vụ nổ xảy ra ở bãi tắm Hua Hin (hai người chết). Nghi can còn lại bị bắt ở Nakhon Si Thammarat. Báo Bangkok Post đưa tin nghi can này là một trong những người cầm đầu của phe áo đỏ (ủng hộ hai cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra). Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận thông tin này.

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia khẳng định các bằng chứng cho thấy các vụ này có liên quan đến yếu tố chính trị. Người phát ngôn nói: “Cuộc điều tra của chúng tôi đang tiến triển. Chúng tôi biết ai là người giật dây cho các vụ nổ bom tự tạo… Tôi tiếp tục khẳng định đây là vụ phá hoại trong nước chứ không phải hành động khủng bố. Chúng tôi không có khủng bố ở Thái Lan”.

Trong hai ngày 11 và 12-8 đã xảy ra 11 vụ nổ bom ở năm tỉnh miền Nam Thái Lan, trong đó có các vụ nổ tại các bãi tắm ở Hua Hin và Phuket làm bốn người chết. Trong 20 người bị thương có 10 du khách nước ngoài. Gia đình Thủ tướng Shinawatra đã lên án vụ nổ bom và yêu cầu điều tra làm rõ.