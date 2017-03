Không quân Anh lần đầu tiên dùng tên lửa Brimstone tấn công IS

"Chúng tôi đã chứng kiến năm cuộc tấn công mới của lực lượng Không quân Hoàng gia ở Syria nhắm mục tiêu vào phương tiện di chuyển, đường hầm gần thị trấn Raqqa và cơ sở lưu trữ dầu Omar của IS. Là một phần của cuộc tấn công, các tên lửa Brimstone cũng đã được triển khai" - Reuters dẫn lời một nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Anh David Cameron.



Anh gia nhập liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu hồi cuối năm 2015. Tuy nhiên, Reuters cho biết nước này thường bị chỉ trích vì tiến hành chỉ một vài hoạt động, trong đó phần lớn nhắm mục tiêu các mỏ dầu của IS.



Tên lửa Brimstone được đánh giá rất cao ở khả năng tấn công chính xác. Ảnh: AFP

Các tên lửa Brimstone của Anh được thiết kế để tấn công các mục tiêu chuyển động nhanh và từng được sử dụng bởi các máy bay Tornado của Anh tại Afghanistan, Libya và Iraq. Anh nói rằng loại tên lửa này sẽ giúp tăng cường chiến dịch không kích chống IS của nước này ở Syria.

Khi được hỏi liệu những nhiệm vụ mới nhất có phải là dấu hiệu cho thấy Anh đã đẩy mạnh cuộc chiến chống IS ở Syria hay không, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết: "Đây là một phần trong các hoạt động liên tục và là nhiệm vụ chúng tôi đang tiến hành cùng các đối tác liên minh để đánh bại IS ở Iraq và Syria. Chúng tôi luôn nói rõ rằng nhiệm vụ sẽ mất thời gian và đòi hỏi sự kiên trì nhưng nó phản ánh một thực tế rằng nơi nào của IS chúng tôi đã xác định mục tiêu và khả năng để tấn công, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tiêu diệt chúng".

Brimstone của Anh là tên lửa dẫn đường bằng radar, được sử dụng để tấn công các mục tiêu di chuyển cỡ nhỏ. Đây là loại tên lửa được đánh giá rất cao ở khả năng tấn công chính xác.