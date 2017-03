Khủng bố được tuyển vào sân bay Mỹ!

73 nhân viên sân bay có liên hệ với khủng bố nhưng vẫn được tuyển vào làm việc trong sân bay. Ngày 9-6 (giờ địa phương), Văn phòng Tổng thanh tra Mỹ công bố báo cáo thanh tra các sân bay Mỹ với ghi nhận như trên.

Theo báo Los Angeles Times, báo cáo nêu các văn phòng của Cục An ninh vận tải (Bộ An ninh nội địa) được đặt trong các sân bay đã không xác minh đầy đủ trong tuyển dụng trong khi danh tính 73 đối tượng trên đều có trong cơ sở dữ liệu liên bang.

Báo cáo cho biết có tình trạng phù hiệu bị đánh cắp hay bị mất và các thiết bị kiểm tra an ninh hư hỏng nhưng Cục An ninh vận tải không lưu tâm.

Các nhân viên cải trang đã từng thử mang các vật dụng bị cấm như chất nổ, vũ khí vào sân bay và đã đưa trót lọt 95% qua khu vực kiểm tra an ninh.

Tuần trước, sau khi nhận được báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra (lúc đó còn là báo cáo mật), Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Jeh Johnson đã thông báo các biện pháp khắc phục ngay.

Bảng hướng dẫn luồng Pre-Check trong sân bay quốc tế Charleston (Mỹ). Ảnh: THE POST AND COURIER

Điều trần trước Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện, Tổng thanh tra Bộ An ninh nội địa John Roth ghi nhận Cục An ninh vận tải không tiếp cận hết các thông tin liên quan đến khủng bố như không được phép tham khảo danh sách cấm bay của FBI.

Ông John Roth đã đề nghị cần phải có quy định để Cục An ninh vận tải có thể nắm được thông tin đầy đủ hơn.

Trao đổi với AFP, bà Becky Roering, Phó Giám đốc an ninh của sân bay quốc tế Minneapolis-St Paul, cho biết trước đây sân bay đã tuyển nhiều nhân viên từng sang Syria gia nhập hàng ngũ Nhà nước Hồi giáo.

Bà ghi nhận kẽ hở an ninh sân bay xuất phát từ chương trình PreCheck (chương trình kiểm tra trước) của Cục An ninh vận tải. Hành khách đăng ký chương trình này sẽ không cần xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay.

Bà nhận xét Cục An ninh vận tải quản lý chương trình này rất hào phóng nhằm giải tỏa hành khách nhanh nhất.

Báo Washington Post đưa tin chương trình PreCheck đã được mở rộng cho nhiều khách hàng của các hãng hàng không hồi thời ông John Pistole còn làm lãnh đạo Cục An ninh vận tải (đã từ chức cách đây sáu tháng).

Tổng thanh tra John Roth thuật lại sân bay đã từng chọn ngẫu nhiên một người có tiền án tham gia khủng bố đi theo luồng chương trình PreCheck. May thời một nhân viên Cục An ninh vận tải phát hiện qua nhân dạng.