Khủng bố IS bắn rơi máy bay chiến đấu Syria

Trang tin Amaq, một trang thông tin có liên hệ với nhóm khung bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), khẳng định các tay súng nhóm này vừa bắn rơi một máy bay chiến đấu SYria. Địa điểm bắn rơi được cho là thành phố Deir al-Zor, phía đông Syria.



Trang tin Amaq công bố những hình ảnh của chiếc chiến đấu cơ Syria bị bắn rơi. Ảnh: Reuters



Trang Amaq đã công bố một video quay cảnh xác một máy bay chiến đấu chìm trong khói lửa. Đoạn video cũng bao gồm hình ảnh một thi thể trong bộ quân phục, đeo mũ bảo hiểm trắng của phi công, và bị treo lên giữa đường phố. Trang tin này khẳng định thi thể đó là của phi công chiếc máy bay.



Một tổ chức nhân quyền tại Syria cho biết, IS đã bắn hạ chiếc máy bay ở vùng đồi Thardah, khoảng 5km bên ngoài sân bay quân sự Deir al-Zor.

Theo Reuters, IS kiểm soát phần lớn diện tích tỉnh Deir al-Zor. Tuy nhiên, quân đội chính phủ tổng thống Bashar al-Assad vẫn nắm quyền kiểm soát sân bay quân sự và một phần thành phố Deir al-Zor.

Hiện vẫn chưa rõ IS đã sử dụng loại vũ khí nào để bắn hạ chiếc chiến đấu cơ. Tuy nhiên, nguồn tin tại Syria khẳng định, đây đã là lần thứ hai IS bắn hạ thành công máy bay chiến đấu của Syria. IS cũng đã bắn hạ hai trực thăng chiến đấu trong những tháng qua. Lần gần nhất, IS đã bắn hạ một trực thăng thử nghiêm Mi-25, khiến 2 phi công người Nga thiệt mạng.