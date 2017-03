Khủng bố IS đe dọa tấn công căn cứ Mỹ tại Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap News đưa tin tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đưa các cơ sở không quân Mỹ tại Hàn Quốc và người dân nước này thành mục tiêu tấn công. Thông tin này được đưa ra bởi cơ quan tình báo Hàn Quốc vào ngày 19-6 vừa qua.



Nhóm tin tặc thân IS đã lan truyền thông tin của các căn cứ quân sự Mỹ và NATO trên thế giới. Ảnh: YONHAP

Trong thông cáo báo chí vừa được đưa ra, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc cho biết những lời kêu gọi tổ chức tấn công của IS được lan truyền trên ứng dụng trò chuyện mã hóa Telegram. Những lời kêu gọi này đã chỉ ra địa điểm của 77 cơ sở không quân Mỹ và NATO trên khắp thế giới. Danh sách của IS cũng có nhắc đến thông tin của nhiều cá nhân trên 21 quốc gia.



Theo NIS, tổ chức khủng bố IS đã thu thập được các dữ kiện này thông qua nhóm tin tặc thân IS - “United Cyber Caliphate”. Bản báo cáo của NIS cho biết: “Sauk hi công bố thông tin về vị trí của các cơ sở quân sự và thông tin về các cá nhân, nhóm khủng bố này cũng kêu gọi những người thân IS trên toàn thế giới tổ chức tấn công vì lợi ích của Hồi giáo”.



Sân bay quân sự Kunsan tại tỉnh Bắc Jeolla cũng nằm trong danh sách IS kêu gọi tấn công. Ảnh: CHOSUN ILBO

Trong số các địa điểm nằm trong danh sách đen của IS, có cả các doanh trại không quân Mỹ tại Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi và tại Kunsan, tỉnh Bắc Jeolla. Danh sách còn bao gồm một nhân viên tổ chức phúc lợi của Hàn Quốc.



Theo Yonhap News, NIS đã thông báo đến lực lượng không quân Mỹ tại Hàn Quốc, quân đội và cảnh sát nước này. Các cơ quan Hàn Quốc đang lên kế hoạch ngăn chặn những đợt tấn công khủng bố tiềm năng nhắm đến các địa điểm này, đồng thời thắt chặt tình hình an ninh Hàn Quốc.