Khủng bố khách sạn Mali: Chi nhánh al-Qaeda nhận trách nhiệm

Tiếp tục cập nhật ...

The Guardian dẫn lời một nguồn tin cấp cao trong lực lượng an ninh và nhân chứng cho biết các tay súng tấn công vào một khách sạn Radisson ở Bamako và đang bắt giữ con tin. Khách sạn Radisson Blu tọa lạc ở phía tây trung tâm thủ đô Bamako, gần đó là nơi tụ họp của các bộ trưởng chính quyền và nhà ngoại giao.



10 giờ 00:

Một nhóm khủng bố tại Mali, vốn là một chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda, đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công bắt cóc con tin tại khách sạn Radisson, thành phố Bamako.

Được biết đến với tên gọi al-Mourabitoun, nhóm khủng bố này có "căn cứ địa" chính nằm ở phía bắc Mali. Các thành viên của nhóm khủng bố chủ yếu là người Ả Rập và người Tuareg. Nhóm này đã lan truyền trên mạng xã hội Twitter thông điệp nhận trách nhiệm vụ khủng bố tại Bamako. Hiện thông tin này vẫn chưa thể xác thực.

9 giờ 36:

Theo tờ The Telegraph, bộ trưởng bộ an ninh Mali xác nhận có 3 tay súng Hồi giáo cực đoan đã chết. Các tay súng còn lại đang bị lực lượng an ninh tiến quân, dồn lên trên sân thượng của khách sạn.

Trong khi đó, tờ The Guardian cũng thông báo lực lượng đặc nhiệm của Pháp đã đến hiện trường vụ khủng bố và đang nhanh chóng triển khai tác chiến.



Đặc nhiệm Pháp đã đến hiện trường

Ngoài ra, đã có 4 công dân Trung Quốc và 20 công dân Ấn Độ được giải cứu an toàn khỏi khách sạn. Phía Mỹ cũng nghi ngờ có công dân nước mình còn kẹt lại bên trong khách sạn.



Một con tin người Trung Quốc được giải thoát

9 giờ 26:

Mặc dù có các báo cáo rằng đã có 80 con tin được giải thoát khỏi khách sạn Radisson, ban quản lý khách sạn khẳng định vẫn còn đến 138 người bị kẹt lại bên trong khách sạn. Trong số đó có 125 khách và 13 nhân viên.



Quân đội Mali đột kích vào khách sạn giải cứu con tin

Trong khi đó, các nhân chứng bên ngoài khách sạn cho biết vừa nghe thấy nhiều tiếng súng giao tranh dữ dội bên trong tòa nhà. Được biết các nhóm đặc nhiệm của quân đội Mali đang cố gắng đột kích giải cứu con tin.



Một sĩ quan đặc nhiệm đang chỉ huy các sĩ quan an ninh tìm kiếm con tin

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ đã xác nhận với tờ The Guardian rằng có quân nhân Mỹ tại Mali đang hỗ trợ thường dân đến các địa điểm an toàn ngay sau vụ tấn công vào Radisson.

Theo đó, có khoảng 25 sĩ quan quân đội Mỹ đnag có mặt tại thành phố Bamako vào thời điểm các tay súng cực đoan ập vào khách sạn. Hiện vẫn chưa có xác nhận liệu đã có một lời đề nghị hỗ trợ quân sự chính thức nào từ Mali gửi đến phía Mỹ hay không.

7 giờ 38:

Pháp tuyên bố đã cử thêm 40 cảnh sát đặc nhiệm GIGN, đơn vị chuyên chống khủng bố và các vấn đề đàm phán giải thoát con tin, sang hỗ trợ lực lượng an ninh Mali kiểm soát tình hình.

Hiện đội đặc nhiệm này đang trên đường sang Mali.



Pháp cử 40 đặc nhiệm GIGN cấp tốc sang Mali hỗ trợ giải cứu con tin

7 giờ 02:

Truyền hình quốc gia Mali khẳng định đã có 80 trong tổng số 170 con tin được giải thoát. Các nhân chứng bên ngoài khách sạn Radisson cũng xác nhận các đơn vị đặc nhiệm đang đột kích tòa nhà.



Các đơn vị đặc nhiệm của Mali đã tiến vào bên trong khách sạn

6 giờ 45:

Chỉ huy quân đội Mali cho biết, hiện các đội đặc nhiệm đã giải thoát được ít nhất 20 con tin. Trước đó, theo hãng tin RT, có 5 trong số 6 thành viên phi hành đoàn cảu hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ), bị bắt giữ trong khách sạn Radisson, đã được thả tự do.

Phát biểu với kênh truyền hình Pháp France 24, Bộ trưởng An ninh Mali cho biết mục tiêu của lược lượng đặc nhiệm là "vô hiệu hóa bọn khủng bố mà không gây nên thương vong nào".

Trong khi đó, theo thông báo của hãng Tân Hoa Xã, có tổng cộng 7 con tin người Trung Quốc bị bắt giữ tại khách sạn.

6 giờ 20:

Theo tờ The Guardian, hiện có thông tin cho biết nhiều khả năng đã có ba phần tử thánh chiến bị bắn hạ bởi lực lượng đặc nhiệm. Thông tin được cung cấp từ một nguồn tin thuộc quân đội Mali. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa thể được xác thực.

Theo thông tin được cung cấp mới nhất, nhóm khủng bố có thể bao gồm 6 thành viên, chứ không phải 10 tên như thông tin ban đầu. Các đối tượng đã sử dụng 1 xe bốn chỗ để đến khách sạn vào lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương).



Lực lượng Liên Hiệp Quốc và Pháp đã được cử đến hỗ trợ kiểm soát tình hình

Hiện đã có một đoàn xe cứu thương của chính phủ và một đoàn xe của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tiếp cận hiện trường để tiến hành sơ tán người bị thương. Hiện số lượng thương vong chính xac vẫn chưa được xác nhận.

Trong khi đó, theo hãng tin The Telegraph, hiện đang có nhiều lực lượng quốc tế đang phối hợp cùng lực lượng an ninh Mali cố gắng giải quyết tình hình. Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là MINUSMA, với thành viên là quân đội nhiều nước đóng góp trong đó bao gồm cả quân đội Pháp, đang hỗ trợ hậu cần, an ninh vòng ngoài và tình báo cho quân đội Mali.



Lực lượng an ninh Mali phối hợp cùng các chuyên viên LHQ tiến hành sơ tán người dân

Có thông tin cho biết, cũng đang có một đội đặc nhiệm của Mỹ tham gia vào cuộc đột kích bên trong khách sạn. Cảnh sát Pháp và các chuyên viên LHQ cũng đang hợp tác cung cấp thông tin cho an ninh Mali.

6 giờ 04:

Bộ trưởng An ninh Mali trả lời phỏng vấn tờ Le Monde (Pháp) xác nhận, hiện đã có ít nhất ba con tin thiệt mạng trong vụ tấn công của nhóm khủng bố. Tân Hoa Xã cũng cho biết, có nhiều du khách Trung Quốc bị kẹt lại trong số 170 con tin.

Trong khi đó, tổng thống Mali ông Ibrahim Boubacar Keita cũng thông báo đang trên đường quay về nước từ một cuộc họp thượng đỉnh ở nước láng giềng Cộng hòa Chad

5 giờ 47:

Theo một Bộ trưởng Mali tiết lộ cho tờ Telegraph, lực lượng an ninh Mali đã tiến hành một cuộc đột kích vào bên trong khách sạn Rudission ở Bamako.

Được biết, có hai công dân Mali và một công dân Pháp đã thiệt mạng trong quá trình bọn khủng bố chiếm giữ khách sạn. Trong số 140 con tin có nhiều công dân Pháp và công dân Trung Quốc. Thông tin này được xác nhận bởi một nguồn tin thân cận với tổng thống Pháp Francois Hollande.



Các đơn vị đặc nhiệm của Mali đã triển khai đợt đột kích đầu tiên vào khách sạn

Người phát ngôn quân đội Mali trả lời hãng AFP cho biết: "Các lực lượng đặc nhiệm đã giải thoát được hơn mười người". Trong khi đó, phóng viên hãng AFP cho biết nhìn thấy 3 con tin (2 nữ 1 nam) chạy thoát ra khỏi khách sạn.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, lực lượng quân đội vẫn chỉ mới tiếp cận bên ngoài khách sạn và đang lên kế hoạch. Hiện quân đội Pháp cũng đã được điều đến hiện trường, nhưng chỉ mới tham gia hỗ trợ hậu cần và thông tin tình báo.



Người dân bên ngoài khu vực khách sạn bị khủng bố tấn công tại Mali

5 giờ 16:

Theo trang The Telegraph, hiện những tên khủng bố đã cho thả tự do những con tin nào đọc đươc kinh Koran. Hiện chưa rõ số người được chúng cho chạy thoát.

Tuy nhiên, diễn biến này lại mâu thuẫn với những gì mà tổng thống nước cộng hòa Chad lánh giềng phát biểu về vụ khủng bố. Theo đó, ông cho rằng vụ tấn công lần này không liên quan gì đến tôn giáo.



Lực lượng an ninh bao vây khu phố Bamako (ẢNh: AFP)

5 giờ 09:

Tờ The Guardian cho biết, có một số du khách Trung Quốc nằm trong số các con tin bị bắt giữ tại khách sạn Radisson. Theo tân Hoa Xã, một du khách Trung Quốc họ Chen nói với hãng tin này thông qua Wechat rằng anh ta cùng với một số du khách Trung Quốc đang bị mắc kẹt tại khách sạn Radisson.

Trong khi đó, quân đội Mali được biết đã được cử điến bao vây hiện trường. Hiện tại Mali vẫn còn khoảng 1000 quân Pháp đang đóng quân với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình sau những biến cố chính trị tại quốc gia này hồi năm 2014. Hiện phía Pháp vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.



Cảnh sát và quân đội Mali đang bao vây khách sạn (Ảnh: AFP)

4 giờ 58:

Theo hãng tin RT, các báo cáo đầu tiên cho biết có ít nhất 9 người chết. Hãng RT cho biết, tiếng súng nổ tại phòng A190 của khách sạn Radisson, và hai tay súng đang bắt cóc 140 du khách và 30 nhân viên khách sạn làm con tin.

Tuy nhiên một nguồn tin an ninh cho biết số lượng các tay súng là 10 người, theo Reuters. Nhân chứng cho hay những kẻ tấn công tiến vào khách sạn bằng một xe ngoại giao và “đi rất nhẹ nhàng”. “Mọi chuyện đang diễn ra ở tầng 7, những kẻ tấn công đang nã súng vào hành lang”, nguồn tin an ninh trên nói.

4 giờ 51:

Theo thông tin của trang The Telegraph, khách sạn Radisson cũng đồng thời là địa điểm đồn trú của một số quân nhân Pháp.





4 giờ 30:

“Vào sáng sớm, khách sạn Radisson đã có tiếng súng nổ. Rõ ràng nổ súng là để bắt cóc con tin. Cảnh sát đã có mặt và đang phong tỏa khu vực” - nguồn tin nói.

Đại sứ quán Mỹ ở Bamako cho biết họ đã cảnh giác tới “tình huống nã súng liên tục” và khuyên công dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Phía bắc Mali hiện đang bị quân khủng bố IS chiếm đóng và nhiều tay súng có liên kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda từ năm 2012. Mặc dù chúng đã bị đẩy lùi bởi hoạt động quân sự do Pháp dẫn đầu nhưng hoạt động bạo loạn vẫn diễn ra lẻ tẻ.

Một nhóm phiến quân Hồi giáo đã đứng ra nhận trách nhiệm cho cái chết của năm người vào cuối tháng 3-2015 trong một vụ tấn công tại nhà hàng ở Bamako, nơi tập trung đông người nước ngoài.