Khủng bố Khorasan ‘phả hơi nóng vào gáy’ nước Mỹ

Tháng trước, thế giới đã đối mặt với sự ra đời của một nhóm khủng bố mới ở Trung Đông với tên gọi Khorasan - một nhóm cựu chiến binh Al-Qaeda. James Comey, người đứng đầu FBI đã mô tả đây là tổ chức “sinh ra để hủy diệt” và nước Mỹ đang là mục tiêu chính.



"Khorasan đang nỗ lực tối đa để có thể tấn công nước Mỹ cũng như các đồng minh trong thời gian rất sớm", phát biểu trong một cuộc phỏng vấn dài 60 phút với đài CBS, ông Comey cho biết. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ đã từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc khi nào những vụ tấn công sẽ xảy ra.



Nhóm khủng bố Khorasan, “đứa con” của Al-Qaeda, từng xâm nhập hệ thống radar tình báo của Mỹ hồi tháng trước, vừa bị cáo buộc chứa chấp gián điệp người Mỹ trong cuộc chiến ở Trung Đông.



Tôi không thể chỉ ngồi đây và tán gẫu với các bạn về việc chúng sẽ hành động sau ba tuần hay ba tháng", ông nói. "Với những thông tin tình báo thu thập được, FBI biết đây là những kẻ hủy diệt thực sự. Chúng ta cần phải hành động ngay lập tức, như thể điều đó xảy ra vào ngày mai".

Ông Comey còn tiết lộ một thông tin gây sốc, rằng có khoảng một chục công dân Mỹ đang chiến đấu ở Syria trong hàng ngũ lực lượng này. Hơn nữa, những người này có khả năng tự do ra vào nước Mỹ.

"Một công dân bình thường có quyền tự do ra vào nước Mỹ, trừ khi bị tịch thu hộ chiếu. Vì vậy, đối với những người đã từng tiếp xúc hoặc chiến đấu với IS, chúng tôi sẽ theo dõi rất cẩn thận", ông nói.

Comey thừa nhận rằng ông đang nắm giữ thông tin về những người Mỹ bị cho là “phản quốc”, tuy nhiên ông vẫn còn do dự trong việc công bố những thông tin này trên toàn nước Mỹ.

Đối với nhiều người Mỹ, sự việc này có vẻ khó tin, bởi không một ai biết về sự tồn tại của nhóm Khorasan trước khi Mỹ tiến hành ném bom miền bắc Syria hồi tháng trước.

Giữa thời điểm tất cả các phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ đang tập trung “mổ xẻ” vụ không kích nhằm vào IS, Bộ Quốc phòng nước này đã cho biết: những tổ chức khủng bố khác cũng đang trở thành mục tiêu tấn công của Mỹ.

"Mỹ đã hành động một cách bí mật để ngăn chặn âm mưu khủng bố đến từ Khorasan - một tổ chức bao gồm các cựu chiến binh dày dạn của Al-Qaeda, vốn đang tìm cách thử nghiệm các thiết bị phát nổ và chiêu mộ thành viên từ nhiều quốc gia khác nhau để mở những cuộc tấn công nhằm vào phương Tây.”

Tuy nhiên, nhà báo Glenn Greenwald lại cho rằng: đây chỉ là một tổ chức do chính quyền ông Obama dựng lên để biện minh cho hành động ném bom Syria.

Các quan chức chính phủ Mỹ đã “bắt đầu nhồi nhét vào đầu các nhà báo an ninh Mỹ và các phương tiện thông tin đại chúng câu chuyện về một tổ chức còn nguy hiểm hơn cả IS, đe dọa trực tiếp đến an ninh nước Mỹ", Greenwald viết. Nhóm Khorasan xuất hiện lần đầu tiên trên các bản tin của hãng thông tấn AP ngày 13-9.

Theo báo cáo của AP, các chiến binh Khorasan không xâm nhập lãnh thổ Syria để chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar Assad, mà họ đang “thực hiện nhiệm vụ được giao bởi thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, cố gắng chiêu mộ những người Mỹ và người châu Âu có khả năng lên máy bay trở về nước mà không bị chính quyền phương Tây chú ý theo dõi".