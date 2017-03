Khủng bố tấn công Euro 2016 hay tên buôn súng?

Báo Le Figaro đặt nghi vấn chưa rõ đây là phần tử khủng bố hay tên lái súng và nêu bốn điểm đáng chú ý như sau:

• Nghi can bị bắt ngày 21-5 tại biên giới Ba Lan. Ngày 6-6, cơ quan an ninh Ukraine đã công bố hình ảnh bắt giữ. Hình ảnh hết sức ngoạn mục cho thấy nghi can chất vũ khí lên xe tải nhỏ rồi lên xe định lái đi thì lực lượng đặc nhiệm xông tới khống chế (ảnh). Kế đến là cận cảnh về kho súng ống và chất nổ của nghi can.

Cơ quan an ninh Ukraine cho biết đã phát hiện Grégoire M. vào cuối năm ngoái và đã điều tra sáu tháng rồi mới bắt giữ. Số vũ khí do cơ quan an ninh cung cấp cho nghi can nhằm gài bẫy gồm 125 kg chất nổ TNT, hai súng chống tăng, năm khẩu súng trường Nga và hơn 5.000 viên đạn. Chưa rõ tiền đâu nghi can mua súng.





• Grégoire M. 25 tuổi, có cha và ông làm nông dân, bản thân làm nghề thụ tinh cho bò trong hợp tác xã nông nghiệp. Nghi can cư trú sáu năm nay tại làng Nant-le-Petit thuộc vùng Lorrain ở Pháp. Xã trưởng, những người láng giềng và chủ nông trại đều nhận xét nghi can không có vấn đề gì.

• Cơ quan an ninh Ukraine khẳng định Grégoire M. là khủng bố. Tuy nhiên, nguồn tin từ Bộ Nội vụ Pháp ghi nhận: “Chúng tôi không có bất kỳ yếu tố pháp lý nào để xác thực âm mưu khủng bố liên quan đến công dân Pháp này”. Nghi can không có tên trong danh sách theo dõi của cảnh sát. Phía Ukraine cũng chưa chuyển giao bằng chứng nào. Do đó, vụ này được giao cho cơ quan điều tra chống tội phạm có tổ chức và cơ quan điều tra ưu tiên cho giả thiết nghi can đi buôn súng.

• Ukraine rơi vào nội chiến từ hơn hai năm nay. Bối cảnh bất ổn đã tạo cơ hội cho bọn buôn lậu nói chung và buôn súng nói riêng. Trong quá trình nội chiến, tâm lý chiến đã diễn ra giữa Nga và Ukraine. Bởi thế sau khi công bố sự kiện bắt giữ Grégoire M., chỉ huy trưởng cơ quan an ninh Ukraine Vasily Gritsak đã vội vã khẳng định có bàn tay của Nga trong vụ này nhưng lại không cung cấp bằng chứng nào.

Một nguồn tin ngoại giao trao đổi với báo Le Temps (Thụy Sĩ) nhận định đây có thể là cách Ukraine chứng tỏ thiện chí bởi Ukraine đang thương thảo với Liên minh châu Âu để dân Ukraine được hưởng quy chế tự do đi lại trong châu Âu.