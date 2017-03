Khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc

Chiều 2-11, ông An Chong-bum, cựu cố vấn tổng thống, đã ra trước cơ quan công tố với vai trò nghi can trong vụ án bà Choi Soon-sil, 60 tuổi, bạn thân của tổng thống. Ông bị tình nghi chỉ đạo quyên tiền gây quỹ Mir và K-Sports theo lệnh của tổng thống và ép buộc các doanh nghiệp đóng quỹ. Cùng ngày, cơ quan công tố quận Seoul đã yêu cầu bắt giữ bà Choi vì lo ngại bà này bỏ trốn và hủy chứng cứ. Đêm hôm trước, bà đã bị bắt khẩn cấp sau cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều giờ. Bà bị tình nghi lợi dụng tình thân với tổng thống để can thiệp vào quốc sự và lợi dụng uy tín cá nhân để thâm lạm tiền quỹ. __________________________________ Các cuộc điều tra của cơ quan công tố đang tiến hành và không thể dự báo điều gì. (Người phát ngôn dinh tổng thống trả lời báo chí về khả năng Tổng thống Park Geun-hye bị thẩm vấn)