Khủng hoảng chính trị từ bạo động sân cỏ?

Sau vụ bạo động trên sân vận động Port Said (miền Bắc Ai Cập) làm nhiều người chết, ngày 2-2, Hội đồng Quân sự tối cao ở Ai Cập đã quyết định tổ chức ba ngày quốc tang.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter phát biểu đây là một ngày đen tối của bóng đá và là thảm kịch không thể tưởng tượng nổi. Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton đã yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập để xác định nguyên nhân bạo động.

Đây là vụ bạo động nghiêm trọng nhất từ khi Tổng thống Hosni Mubarak ra đi cách đây một năm do sức ép của phong trào biểu tình.

Đêm 1-2, trên sân vận động Port Said, hai đối thủ truyền kiếp El Masry (đội chủ nhà) và Al Ahly (đến từ thủ đô Cairo) gặp nhau trong khuôn khổ giải hạng nhất bóng đá quốc gia. Trong trận đấu, cổ động viên hai đội đã khiêu khích và ấu đả trên khán đài. Trận đấu phải tạm dừng.

Ngay khi trọng tài vừa thổi còi chấm dứt trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về đội chủ nhà, khoảng 13.000 cổ động viên đội El Masry tràn xuống sân dùng dao, đá, chai lọ rượt đuổi và tấn công các cầu thủ cũng như 1.200 cổ động viên đội khách.

Cảnh sát đứng nhìn cảnh hỗn loạn trên khán đài sân vận động Port Said (Ai Cập) ngày 1-2. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cảnh sát bảo vệ sân chỉ đứng nhìn. Chẳng bao lâu, xác người đã nằm la liệt trên sân. Liên đoàn Bóng đá Ai Cập thông báo hoãn vô thời hạn giải bóng đá hạng nhất.

Quân đội đã điều động máy bay trực thăng và xe quân sự đến chở các cầu thủ, cổ động viên, người chết và người bị thương của đội khách về Cairo, đồng thời điều động binh sĩ và xe tăng triển khai khắp TP Port Said.

Bộ Nội vụ cho biết đã bắt giữ 47 người và sa thải giám đốc cảnh sát phụ trách an ninh của TP Port Said, đồng thời đình chỉ công tác nhiều lãnh đạo an ninh của TP.

Sáng sớm 2-2, Chủ tịch Hội đồng Quân sự tối cao Mohamed Hussein Tantawi đã phát biểu trên truyền hình cam kết sẽ lập ủy ban điều tra, trừng phạt những người có liên quan và bồi thường cho các nạn nhân. Ông khẳng định sẽ không để sự cố này hủy hoại tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Cùng ngày, Thủ tướng Kamal Ganzouri đã triệu tập họp chính phủ khẩn cấp. Tại phiên họp khẩn của Quốc hội, ông thông báo tỉnh trưởng TP Port Said đã từ chức. Ông tuyên bố giải tán hội đồng quản trị Liên đoàn Bóng đá Ai Cập và hội đồng quản trị sẽ bị thẩm vấn về vụ bạo động.

Bức xúc trước vụ bạo động, 2 giờ sáng ngày 2-2, biểu tình đã diễn ra tại TP Port Said và TP Suez bên cạnh đòi Hội đồng Quân sự tối cao từ chức.

Sáng cùng ngày tại Cairo, biểu tình cũng đã diễn ra trước Câu lạc bộ Al Ahly và Bộ Nội vụ để phản đối thái độ thờ ơ của cảnh sát. Cảnh sát bắn hơi cay giải tán. Xung đột xảy ra.

Báo New York Times (Mỹ) bình luận một cuộc khủng hoảng mới có thể sẽ xảy ra tại Ai Cập trong bối cảnh chính quyền quân sự lâm thời tiến hành chuyển giao quyền lực quá chậm chạp.

Tổ chức Anh em Hồi giáo đã cáo buộc những người ủng hộ chế độ cũ của Tổng thống Hosni Mubarak gây ra bạo động trên sân Port Said và vụ bạo động đã được lên kế hoạch trước. Tổ chức này cũng lên án quân đội và cảnh sát âm mưu cản trở quá trình chuyển tiếp nên không tích cực trấn áp bạo động. Một số nghị sĩ chỉ trích chính quyền quân sự lâm thời cố tình để mặc bạo lực leo thang nhằm làm nổi bật quyền lực của cảnh sát và quân đội. 74 người chết, hơn 1.000 người bị thương trong bạo động trên sân vận động Port Said. Phần lớn người chết do bị chém, bị đâm, bị ném từ khán đài xuống và bị giẫm đạp. Đa số nạn nhân là cổ động viên đội khách Al Ahly. Đây là vụ bạo động sân cỏ gây chết người nhiều nhất trên thế giới trong 15 năm qua.

