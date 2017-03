Kiểm duyệt tin nhắn điện thoại

Mạng kiểm duyệt sẽ dựa theo một số từ khóa do công an cung cấp. Nếu phát hiện tin nhắn đáng ngờ, hãng sẽ tạm chặn dịch vụ gửi tin để chờ kết luận kiểm tra của công an. Nếu là tin nhắn lành mạnh, công an sẽ thông báo để khách hàng liên lạc với nhà cung cấp kết nối lại dịch vụ. Chi nhánh China Unicom tại Bắc Kinh còn lập đội đặc nhiệm phụ trách kiểm tra trực tiếp tin nhắn đáng ngờ.

MINH NHỰT (Theo China Daily)