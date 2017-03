Kiện đòi nhổ cây thập giá

Tưởng niệm hay biểu tượng tôn giáo?

Xin nói ngay, bản thân cây thập giá Mojave chẳng phải là một cổ vật hay được chế tạo bằng một loại nguyên liệu đắt tiền gì. Cây thập giá chỉ đơn giản làm bằng các ống sắt, sơn màu trắng, chiều cao khoảng trên 1,5 m. Cây thập giá đặt trên đỉnh khối đá Sunrise Rock nằm trong khu bảo tồn quốc gia Mojave, thuộc hạt San Bernadino, bang California.

Cây thập tự trên đỉnh khối đá Sunrise Rock

Sự hiện diện của cây thập giá có lịch sử riêng của nó. Sau Thế chiến Thứ nhất, một số cựu chiến binh dời về sa mạc Mojave sinh sống. Năm 1934, với tư cách Hội Cựu chiến binh các cuộc chiến nước ngoài, họ đã dựng cây thập giá bằng gỗ để tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến. Ý nghĩa của việc dựng cây thập giá được ghi lại trên một tấm biển cũng bằng gỗ dựng cạnh cây thập giá. Lúc ấy, Sunrise Rock còn là đất hoang mạc.

Đến năm 1994, khu đất có cây thập giá được quy hoạch nằm trong khu bảo tồn Mojave, trở thành đất công thuộc quyền quản lý của Cục Vườn quốc gia Mỹ (NPS). Qua thời gian, cây thập giá và tấm biển gỗ hư mục, người địa phương đã vài lần làm cây thập giá khác bằng ống sắt để thay thế nhưng không làm lại tấm biển ghi mục đích dựng cây thập giá. Lần thay thế gần nhất là vào khoảng năm 1998. Khi đó, một cư dân địa phương đã tự thực hiện mà không xin phép cơ quan quản lý khu bảo tồn quốc gia Mojave.

Năm 1999, NPS từ chối đơn xin xây dựng một ngôi tháp Phật giáo trên một khối đá khác gần cây thập tự. Trong thư từ chối, NPS răn đe rằng kẻ nào xây dựng một đài tưởng niệm trên đất công mà không được sự cho phép của cơ quan quản lý nơi đó thì có thể bị bắt giữ theo luật liên bang. Thư cũng đề cập tới ý định dỡ bỏ cây thập giá Mojave đã được dựng lên mà không xin phép chính quyền. NPS cho mở cuộc điều tra về nguồn gốc cây thập giá rồi kết luận rằng không có chứng cứ gì chứng tỏ cây thập giá mang ý nghĩa tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ hy sinh trong Thế chiến Thứ nhất, không đáp ứng các tiêu chuẩn của một di tích lịch sử. Theo NPS, cây thập giá Mojave là một biểu tượng tôn giáo, theo luật thì không thể tồn tại trên đất công. NPS tuyên bố ý định dẹp bỏ cây thập giá.

Sau đó, một công dân Mỹ nhảy vào chuyện cây thập giá Mojave bằng một vụ kiện làm náo loạn cả các cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp Mỹ. Người này là Frank Buono, người theo đạo Công giáo, một cựu nhân viên của NPS và là thành viên của tổ chức Công chức vì trách nhiệm môi trường. Frank Buono liên kết với Hội Liên hiệp luật sư cộng sản kiện một số cơ quan nhà nước liên bang Mỹ, đòi triệt hạ cây thập tự Mojave. Lập luận của bên nguyên là cơ quan nhà nước đã vi phạm Hiến pháp khi “ưu ái” một tôn giáo này hơn một tôn giáo khác. Cụ thể, cơ quan nhà nước không cho xây một ngôi chùa nhưng vẫn để cây thập giá hiện diện.

Tư pháp và hành pháp "đấu chưởng"

Quan điểm của các cơ quan lập pháp và tư pháp Mỹ về sự hiện diện của cây thập giá Mojave rất khác nhau. Một bên cho rằng cây thập giá Mojave là biểu tượng tôn giáo, còn một bên nói đó là biểu tượng của sự tưởng nhớ những người lính Mỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc. Quan điểm cây thập giá Mojave là một vật tưởng niệm bị bác vì lập luận rằng cây thập giá là biểu tượng dành cho những người theo đạo Công giáo. Trong khi đó, những người lính chết trận thì lại theo nhiều tín ngưỡng khác nhau.

Cây thập tự Mojave bị che bằng một chiếc hộp gỗ dán

Từ khi dấy lên chuyện đòi dẹp cây thập giá Mojave, Quốc hội Mỹ lần lượt thông qua một loạt luật nhằm chống lại việc tháo dỡ này. Năm 2002, một dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua, trong đó có phần định rõ cây thập giá Mojave là một tượng đài tưởng niệm cấp quốc gia. Tuy nhiên, cũng trong năm này, tòa án địa phương xét xử vụ kiện của Frank Buono vẫn quyết rằng sự tồn tại của cây thập giá Mojave trên đất công là vi phạm luật, buộc phải tháo dỡ. Sau khi có phán quyết của tòa địa phương, Quốc hội thông một dự luật cấm dùng quỹ liên bang để phá bỏ tượng đài tưởng niệm quốc gia được dựng lên để tưởng nhớ Mỹ tham gia Thế chiến Thứ nhất.

Tiến thêm bước nữa, năm 2003, Quốc hội Mỹ chấp thuận dự luật về việc đổi khu đất công nơi có tượng thánh giá Mojave với đất thuộc sở hữu của Hội Cựu chiến binh các cuộc chiến nước ngoài cách đó không xa. Kế hoạch đổi đất này nhằm biến đất công thành đất tư để lách luật. Tuy nhiên, bên nguyên đã vô hiệu hóa kế hoạch này bằng cách xin lệnh của tòa không cho thực hiện việc đổi đất và được tòa đồng ý.

Thấy sự việc trở nên căng thẳng, Bộ Tư pháp Mỹ nhiều phen kêu gọi tòa án thỏa hiệp nhưng không có kết quả. Năm 2004, Tòa Thượng thẩm ra quyết định ủng hộ phán quyết của tòa dưới buộc nhổ bỏ cây thập giá Mojave.

Ăn cắp cây thập tự

Vụ việc tiếp tục đưa tới Tòa Tối cao. Trong lúc chờ Tòa Tối cao giải quyết kháng án, một thẩm phán liên bang ra lệnh che cây thập tự, không để lộ hình dạng trước công chúng. Kết quả là cây thập tự Mojave bị một chiếc hộp bằng gỗ dán trùm lên trên, trông rất kỳ quặc.

Đến lượt Tòa Tối cao khó xử vì các thẩm phán chia thành hai phe, một tán thành và một chống lại quyết định triệt hạ cây thập giá Mojave của tòa dưới. Mãi tới ngày 28-4-2010, Tòa Tối cao mới quyết định với kết quả bỏ phiếu là năm trên bốn thẩm phán đồng ý… trả vụ việc về tòa dưới để xét xử lại (!?). Như vậy, sau nhiều năm kiện tụng, vụ kiện trở về khởi điểm.

Khu bảo tồn quốc gia Mojave

Chỉ vài ngày sau phán quyết của Tòa Tối cao, cây thập giá Mojave bỗng dưng biến mất trong đêm 9-5. Dư luận xôn xao, đến nỗi người phát ngôn của NPS phải treo giải thưởng 25.000 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ những kẻ đã đánh cắp cây thập tự Mojave. Thật ngạc nhiên, cây thập tự “mọc” trở lại chỗ cũ trong đêm 20-5, cũng bất ngờ và bí mật như khi nó biến mất. Điều bất ngờ là cây thập giá vừa dựng lại không phải là cây cũ mà là một cây mới hoàn toàn.



PHÚ DƯƠNG

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 7-2010/Wikipedia, The Right Side News, The American Daughter)