Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Bangladesh, Australia

Tổng lãnh sự Việt Nam ở Sydney (Australia), Mai Phước Dũng phát biểu tại

buổi chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh. (Ảnh: Ngọc Quang/Vietnam+)

Tối 25/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 66 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2011), tại khách sạn Radisson Blu Water Garden ở thủ đô Dhaka.Tới dự có Bộ trưởng Công nghiệp Bangladesh, Dilip Barua cùng đại diện Chính phủ, Bộ Ngoại giao và nhiều quan chức các bộ, ngành, lãnh đạo các đảng phái chính trị, đoàn thể ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nhân, bạn bè và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở Bangladesh.Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Thật nêu bật những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 66 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng; nêu bật ý nghĩa của năm 2011- năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13.Đại sứ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Bangladesh đã hết lòng ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay; vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng được tăng cường, củng cố và phát triển tốt đẹp. Đặc biệt là quan hệ kinh tế hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc, kim ngạch buôn bán hai chiều trong 3 năm qua tăng gấp 5 lần và dự kiến sẽ đạt trên 400 triệu USD trong năm 2011.Thay mặt Chính phủ Bangladesh, Bộ trưởng Dilip Barua nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác chặt chẽ giữa hai nước Bangladesh-Việt Nam đang được Chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina quan tâm thúc đẩy và mở rộng. Bộ trưởng cũng bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu mà nhân dân Việt Nam giành được trong công cuộc Đổi mới, làm thay đổi nhanh chóng diện mạo đất nước và đời sống kinh tế, xã hội ở Việt Nam.Ông Barua mong muốn hai bên tiếp tục cố gắng hơn nữa để da dạng hóa hình thức hợp tác, tăng thêm khối lượng thương mại, làm cho mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, tăng hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.Nhân dịp này, Bộ trưởng Barua cũng gửi lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt nhất đến các vị lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục an hưởng hòa bình, tiến bộ và phồn vinh.Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam đã phát hành phụ trương trên báo Bangladesh News Today; biên tập và phát hành bộ sưu tập ảnh giới thiệu đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chiều 30/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã long trọng tổ chức kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hội trường Nhà Nghị viện tiểu bang New South Wales với sự tham dự của nhiều quan chức cao cấp tiểu bang New South Wales và bạn bè Australia, đại diện Lãnh sự đoàn và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, cũng như đông đảo bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam.Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Mai Phước Dũng đã điểm lại những thành tựu to lớn nhân dân Việt Nam đạt được trong 66 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.Tổng lãnh sự Mai Phước Dũng nhấn mạnh từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam giờ đây đã trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình với một hệ thống chính trị ổn định và vững mạnh, đồng thời là một thành viên có trách nhiệm trên trường quốc tế trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và nạn khủng bố quốc tế.Theo Tổng lãnh sự Mai Phước Dũng, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, các quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh giữa Việt Nam và Australia đã phát triển tích cực bên cạnh những mối liên hệ giữa nhân dân hai nước đang ngày càng mở rộng.Tháng 10/2010, hai nước đã ký Kế hoạch hành động cho giai đoạn 2010-2013 nhằm củng cố và tiếp tục triển khai thỏa thuận Đối tác toàn diện được thiết lập năm 2009. Ngoài các quan hệ song phương đang ngày càng phát triển, Việt Nam và Australia cũng tích cực phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và thế giới.Đại diện Hội đồng lập pháp tiểu bang New South Wales, nghị sỹ John Kaye, đã chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 66 năm Quốc khánh. Ông John Kaye đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được và sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước, cũng như đóng góp của cộng đồng người Việt sinh sống tại New South Wales, tiểu bang đông dân nhất của Australia.Cộng đồng người Việt tại Australia ước tính có khoảng 300.000 người, trong đó gần một nửa sinh sống và làm việc tại tiểu bang New South Wales. Theo Tổng lãnh sự Mai Phước Dũng, với truyền thống siêng năng, cần cù và sáng tạo, cộng đồng người Việt ở Australia nói chung và tại tiểu bangNew South Wales nói riêng đã trở thành một bộ phận quan trọng trong xã hội đa văn hóa của Australia và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quan hệ giữa hai nước.Australia là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,2 tỉ USD năm 2010 và gần 2,1 tỉ USD trong nửa đầu năm 2011. Tính đến tháng 3/2011, Australia có 241 dự án ở Việt Nam với tổng vốn khoảng 1,18 tỷ USD. Australia còn là một trong số những nước có số lưu học sinh Việt Nam đông nhất, khoảng 26.000 người, phần lớn tập trung tại hai tiểu bang New South Wales và Victoria.