Lá cờ Hồi giáo khủng bố tại Sydney là của IS?

Các chuyên gia khẳng định lá cờ Hồi giáo này mang thông điệp Shadada, một thông điệp khẳng định niềm tin của các tín đồ Hồi giáo là “chỉ có một Thượng đế” và “chỉ có Mohamed là nhà tiên tri của Thượng đế”.



Lá cờ được con tin tại Sydney giơ lên trước cửa sổ tiệm cà phê

Theo giảng viên Ben MacQueen của Đại học Monash của thành phố Melbourne (Úc), thông điệp này là một trong 5 “trụ cột” về niềm tin của các tín đồ Hồi giáo. Chính vì thế nó được sử dụng rất rộng rãi bởi rất nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan trên thế giới.

Lá cờ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tại Trung Đông rấtkhác biệt

Theo bản dịch của hãng truyền thông Fairfax, đoạn chữ viết trên lá cờ của tên khủng bố tại Sydney được viết “rất chính xác, là tiếng Ả Rập gốc. Trong khi đó, những lá cờ được sản xuất hàng loạt thường bỏ qua một số điểm ngữ pháp và chính tả khó trong thông điệp, chẳng hạn như các dấu xác định nguyên âm, vì chúng rất khó in ấn”.



Các con tin bị bắt giơ lá cờ Hồi giáo bên cửa sổ quán cà phê

Như vậy, nhiều khả năng đây là một lá cờ được tự chế tác, được chuẩn bị từ trước tại một quốc gia Hồi giáo. Theo giáo sư MacQueen, lá cờ này “tương tự như những lá cờ Hồi giáo cực đoan những năm 1990, không giống như phong cách của tổ chức cực đoan IS.”



Lá cờ của chi nhánh al-Qaeda tại Iraq thậm chí còn tương đồng nhiều hơn

Nhưng ông MacQueen cũng không loại trừ khả năng những phần tử khủng bố đang thông qua vụ việc này để tuyên bố mối quan hệ “đồng minh” với IS. Bằng cách sử dụng màu đen, tượng trưng cho “vương quốc Hồi giáo thứ hai (calipha)”, các phần tử này bày tỏ sự ủng hộ với thông điệp xây dựng một “vương quốc hồi giáo mới” của IS. Theo ông, “Nếu như được điều phối và lên kế hoạch bởi IS, lá cờ này đã không được sử dụng”.

Tuy nhiên, theo chuyên gia về khủng bố tại Đại học Monash ông Greg Barton, việc kiếm được một lá cờ Hồi giáo tại Úc là vô cùng khó khăn, nên không loại trừ khả năng tên khủng bố chỉ “vơ đại” một lá cờ bất kỳ mà hắn tìm thấy.

Như vậy, lá cờ Hồi giáo vẫn chưa đủ để kết luận liệu vụ việc lần này là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo chủ mưu, hay do một tổ chức cực đoan nào khác đứng sau. Giới truyền thông cũng vừa đưa tin, kẻ khủng bố đã ra yêu sách đòi cơ quan chức năng cung cấp cho hắn một lá cờ của IS.