Lại động đất ở Nhật

Sáng 28-3, động đất mạnh 6,5 độ Richter lại xảy ra ở vùng Đông Bắc Nhật, nơi phải gánh chịu trận động đất mạnh 9 độ Richter hôm 11-3. Tâm chấn sâu 5,9 km dưới biển, cách tỉnh Fukushima 161 km. Khu vực bị ảnh hưởng gồm tỉnh Miyagi và các tỉnh lân cận Iwate, Yamagata và Fukushima.

Cơ quan Khí tượng Nhật thông báo sóng biển cao 0,5 m đã ập vào bờ biển tỉnh Miyagi. Cảnh báo sóng thần đã được phát đi đến các địa phương ven biển Đông Bắc nhưng gần 2 giờ sau đã được dỡ bỏ. TP Sendai (tỉnh Miyagi) và các địa phương ven biển trong tỉnh đã khuyến cáo người dân sơ tán.

Cơ quan Khí tượng Nhật nhận định đây có thể là dư chấn của động đất ngày 11-3 và dự báo có thể sẽ còn xảy ra nhiều dư chấn và sóng thần có thể xuất hiện. Sáng 28-3, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) khẳng định lại mức phóng xạ trong nước ở lò phản ứng hạt nhân số 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cao hơn mức thông thường 100.000 lần chứ không phải 10 triệu lần. Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân và người phát ngôn chính phủ Yukio Edano đã nghiêm khắc yêu cầu TEPCO không lặp lại thông báo sai như vậy.

Kiểm tra phóng xạ trên quần áo ở trung tâm sơ tán tỉnh Fukushima ngày 28-3. Ảnh: REUTERS

58,2% số người được hỏi phản đối cách chính phủ Nhật xử lý khủng hoảng hạt nhân ở nhà máy Fukushima số 1 và 39,3% tán thành. 57,9% ủng hộ cách chính phủ cứu trợ nạn nhân thảm họa. Tỉ lệ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Naoto Kan đạt 28,3%, tăng 8,4% so với khảo sát hồi giữa tháng 2. 67,5% đồng ý tăng thuế để bảo đảm quỹ tái thiết. Khảo sát do hãng tin Kyodo News (Nhật) thực hiện, được công bố ngày 28-3.

Cùng ngày, TEPCO báo cáo phát hiện nước nhiễm phóng xạ ở mức 1.000 millisievert/giờ trong đường hầm ngoài nhà lò số 2. Đường hầm cách biển 55 m nhưng chưa rõ nước nhiễm có chảy ra biển chưa. Nước nhiễm phóng xạ cao cũng được tìm thấy ở bể chứa nước dưới hầm tòa nhà đặt tua bin lò số 2.

Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân nhận định mức phóng xạ trong nước cao có thể do thanh nhiên liệu trong lò đã chảy và tiếp xúc với nước. Ủy ban An toàn hạt nhân đã báo cáo tình hình với thủ tướng.

Ở lò số 1 và lò số 3, mức phóng xạ trong nước cao hơn bình thường 10.000 lần. Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân đã mở rộng khu vực kiểm tra phóng xạ trong nước biển tới 1,6 km tính từ bờ biển gần nhà máy. Mức phóng xạ đo được cao gấp 1.150 lần so với bình thường. Cơ quan này khẳng định không có đe dọa nào tới sức khỏe vì khu vực đánh bắt cá cách nhà máy 20 km và các chất phóng xạ sẽ bị pha loãng trong nước biển.

Đài Loan (Trung Quốc): Ngày 28-3, Hội đồng Năng lượng hạt nhân phát hiện trường hợp thứ ba nhiễm phóng xạ trên thùng bìa cứng mì sợi Udon nhập khẩu từ Nhật. Mức phóng xạ vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Bao bì và mì trong thùng không có phóng xạ. Indonesia: Ngoại trưởng Marty Natalegawa cho biết đã sẵn sàng sơ tán công dân Indonesia trong bán kính 50-100 km cách nhà máy Fukushima số 1. Mỹ: Bộ Y tế cộng đồng bang Massachusetts (Mỹ) tìm thấy phóng xạ iodine trong nước mưa ở bang Massachusetts nhưng không phát hiện phóng xạ trong không khí. Phóng xạ có nguồn gốc từ nhà máy Fukushima số 1 ở Nhật.

THIÊN ÂN - KHÁNH UYÊN (Theo Kyodo News, NHK, Japan Today, Japan Times)