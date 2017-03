Lại xảy ra vụ rơi máy bay trực thăng tại Italy, hai người chết

Máy bay Alouette II. .Ảnh minh họa. (Nguồn: airplane-pictures.net)

Kênh truyền hình RAI cho biết, thi thể của một phi công 55 tuổi và một phụ nữ 29 tuổi đã được tìm thấy sáng 9/8 ở Niei, vùng Valle d’Aosta, miền núi phía Bắc Italy.Các nhân chứng cho biết, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn ở khu vực này vào đêm 8/8 và báo cho cảnh sát biết. Tuy nhiên, do sương mù quá dày đặc, nên xác chiếc máy bay Alouette II chỉ có thể được tìm thấy sáng 9/8.Cơ quan an toàn hàng không Italy đã mở một cuộc điều tra vào nguyên nhân của vụ tai nạn. Theo phỏng đoán của báo chí, sương mù có thể là lý do khiến phi công không nhìn rõ và đã đâm vào núi.

Đây là vụ rơi máy bay thứ hai ở Italy trong vòng hai tuần qua. Trước đó, một máy bay của lực lượng cứu hỏa Italy đã rơi ở ngoại ô thủ đô Rome, khiến hai người thiệt mạng./.

Theo Vietnam+