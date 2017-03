Lại Xương Tinh bị dẫn độ về Trung Quốc

Lại Xương Tinh, 53 tuổi, bị Trung Quốc truy nã vì cầm đầu băng nhóm ở Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) tổ chức đường dây buôn lậu lớn nhất nước. Lại Xương Tinh trốn sang Canada cùng gia đình năm 1999 bằng thị thực du lịch.

Ngày 20-7, Ủy ban Nhập cư và người tị nạn Canada quyết định trả tự do cho Lại Xương Tinh với lý do Lại Xương Tinh không bị bắt ở Canada vì hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, đêm 21-7, tòa án liên bang ở Ottawa quyết định cho phép dẫn độ về Trung Quốc. Từ tháng 4-2001 đến nay, 31 người liên can đến đường dây buôn lậu của Lại Xương Tinh đã bị dẫn độ về Trung Quốc.

H.DUY (Theo Radio-Canada, CRI, THX)