Lần đầu tiên cảnh sát Mỹ dùng người máy tiêu diệt kẻ nổ súng

Người phát ngôn nhấn mạnh đây không phải âm mưu khủng bố.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Obama sẽ quay về Washington, D.C. tối 10-7 và sẽ đến Dallas vào đầu tuần tới. Trong vụ nổ súng ở Dallas có năm cảnh sát thiệt mạng, chín người bị thương gồm bảy cảnh sát và hai dân thường.

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Jeh Johnson thông báo vụ nổ súng ở Dallas do một sát thủ thực hiện. Hung thủ tên Micah Johnson (ảnh trái) 25 tuổi là người da đen, đã từng nhập ngũ và tham chiến tại Afghanistan.

Cảnh sát tìm thấy vật liệu chế tạo bom và vũ khí tại nhà Micah Johnson. Trên Facebook, hắn bày tỏ quan điểm cổ súy cho xu hướng da đen thượng đẳng. Trong lúc cảnh sát đàm phán kêu gọi đầu hàng, hắn nói hắn muốn bắn giết cảnh sát da trắng vì cảnh sát sử dụng bạo lực với người đa đen.





Để tiêu diệt hung thủ Micah Johnson ẩn nấp trong một tòa nhà, sau nhiều giờ bao vây, lần đầu tiên cảnh sát đã sử dụng người máy được điều khiển từ xa có mang bom.

Reuters đưa tin tại cuộc họp báo, ông David Brown, cảnh sát trưởng Dallas, giải thích sau khi đàm phán bất thành, cảnh sát không còn giải pháp nào khác nên phải sử dụng người máy mang bom. Nếu điều động các tay súng bắn tỉa hay lực lượng đặc nhiệm đều có thể gây thiệt hại nhân mạng.

Theo báo cáo hồi tháng 10-2015, Dallas có ba người máy mang bom do hãng Remotec (chi nhánh của Tập đoàn Northrop Grumman Corp) cung cấp. Cảnh sát Dallas không tiết lộ sử dụng người máy loại nào nhưng chắc chắn là người máy của quân đội (ảnh phải).

Theo tạp chí khoa học Popular Science, người máy loại này vốn được thiết kế cho các toán rà phá bom mìn và quân đội. Quân đội Mỹ đã từng sử dụng người máy Marcbot ở Iraq để thu hồi chất nổ hay vô hiệu hóa chất nổ bằng cánh tay máy được binh lính Mỹ điều khiển từ xa.

Sau vụ nổ súng ở Dallas, nhiều vụ nổ súng bắn cảnh sát đã xảy ra ở ba bang Georgia, Missouri và Tennessee. Tại New York, để đề phòng, cảnh sát đã tăng cường bảo vệ an ninh cho cảnh sát và cảnh báo trước các cuộc biểu tình xâm phạm an ninh công cộng. Từ nay cảnh sát sẽ đi tuần tra theo tổ hai người. Cảnh sát làm nhiệm vụ hỗ trợ không mang vũ khí sẽ không còn được điều động ra đường.